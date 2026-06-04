ITP Aero invierte 100 millones de pesos en su planta de Querétaro

Querétaro, Qro. La compañía aeronáutica ITP Aero inauguró este jueves la modernización y ampliación de una celda de pruebas, también instaló una nueva sala de formación, una sala de exhibición y un sistema de nuevos paneles solares.

El proyecto, de la compañía española, representó una inversión de 100 millones de pesos, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal.

La CEO de ITP Aero, Eva Azoulay, destacó que el crecimiento se sustenta en la expansión de la empresa a nivel mundial y Querétaro es parte central de ese plan.

El cierre de esta expansión responde al compromiso continuo por fortalecer las capacidades operativas y de talento, mencionó el director ITP Aero México, Javier Hervás.

Con casi tres décadas de operaciones en el estado, se ha convertido en uno de los ecosistemas aeroespaciales más importantes de América Latina, expresó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

"Celebramos especialmente la apertura de esta nueva sala de formación. Porque cada colaborador capacitado representa una oportunidad más para que Querétaro siga compitiendo en las industrias más complejas y sofisticadas del planeta. (…) Hoy Querétaro concentra más del 30% de los empleos especializados en todo México, con cerca de 7,000 trabajadores especializados en el sector", refirió.

Planta crece 10% anual

Esta planta registra crecimientos anuales de 10%, afirmó el consejero delegado de ITP Aero, Carlos Alzola Elizondo.

En su mensaje, añadió que la industria aeroespacial está en un momento de evolución y ante un mercado creciente.

ITP Aero lleva 28 años de operaciones en el estado (arribó en 1998), fabrica componentes para motores aeronáuticos y procesos de fundición de alta precisión.

Se trata de la primera empresa aeronáutica que se instaló en Querétaro. En la actualidad genera más de 1,000 empleos.