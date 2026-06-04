Wall Street cierra mixto; el índice Dow Jones alcanza un nuevo máximo

Wall Street terminó la sesión de este jueves con comportamientos mixtos. Los índices cerraron dispares, afectados por el desplome de la acción de Broadcom y las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, pero con máximos históricos en índice el Dow Jones.

El Promedio Industrial Dow Jones, de 30 gigantes, subió 1.73% a 51,561.93 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.41% a 7,584.31 puntos. El tecnológico Nasdaq Composite cayó un marginal 0.09% a 26,830.96 unidades.

Los títulos del diseñador de chips para inteligencia artificial Broadcom (-12.59%) cayeron con fuerza después de presentar un reporte trimestral en línea con lo esperado y mantener sus proyecciones del año. El índice SOX (-2.15%) de semiconductores bajó.

Los inversionistas también asimilaron el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que aumento las esperanzas de paz entre Estados Unidos e Irán. Más tarde, el grupo Hezbolá rechazó el acuerdo y las hostilidades de Israel continuaron.

En cifras laborales, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo creció más de lo previsto la semana pasada. Los operadores se alistan para la publicación de las nóminas no agrícolas, mañana, fundamentales para la Fed.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con avances; destaco el comportamiento del sector de cuidado de la salud (+3.16%), seguido por el financiero (2.68%); las pérdidas las lideró el de tecnologías de la información (-1.43%)