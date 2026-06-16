Solmar Golf Links convierte sustentabilidad en ventaja turística

Los Cabos sumó un nuevo activo en su estrategia de turismo de alto valor: Solmar Golf Links fue reconocido como Mejor Campo de Golf Latinoamericano 2025 en los World Golf Awards, un galardón que coloca al destino en una competencia regional donde el lujo ya no se mide sólo por infraestructura, sino por servicio, mantenimiento, diseño y credenciales ambientales.

El campo, ubicado en Cabo San Lucas y diseñado por Greg Norman, se ha convertido en una pieza relevante dentro de la oferta turística de Baja California Sur. Su reconocimiento llega en un contexto en el que los destinos compiten por atraer viajeros con mayor gasto promedio, experiencias especializadas y actividades capaces de ampliar la derrama más allá del hospedaje.

Para Akira Tominaga, director general de Solmar Golf Links, el premio no es resultado de una postal. Es consecuencia de la operación diaria. “La calidad de un campo de golf depende, en más de 60%, del mantenimiento, el diseño atrae, pero la condición del campo retiene al jugador y genera recomendación”, dijo en entrevista con El Economista.

Competencia regional

El reconocimiento otorgado por los World Golf Awards tiene peso en la industria porque considera la opinión de profesionales del golf, medios especializados y jugadores. En el caso de Solmar Golf Links, la evaluación integra condición del campo, instalaciones, servicio y experiencia de juego.

La distinción también llega con una nueva nominación para 2026, lo que obliga al campo a sostener estándares operativos. Tominaga lo interpreta como un reto para el equipo y una oportunidad para el destino. Competir con campos de Latinoamérica y ganar representa, dijo, un orgullo para toda la operación.

Solmar Golf Links cuenta con 18 hoyos, par 72, y un trazo diseñado para distintos niveles de jugadores. Puede recibir a profesionales, golfistas intermedios y principiantes.

Esta flexibilidad amplía el mercado: el campo atiende al viajero de alto poder adquisitivo, pero también busca acercarse a familias y nuevas generaciones.

La estrategia incluye campamentos infantiles y acciones para que más personas conozcan el deporte. En la visión de Tominaga, el golf puede dejar de verse como una actividad cerrada si se generan facilidades de práctica y formación. El objetivo es construir semillero, comunidad y permanencia.

Diseño estratégico

La arquitectura de Solmar Golf Links es parte central de su diferenciador. Greg Norman diseñó el campo con una filosofía de mínima intervención, integrando dunas, cactus, arroyos y pendientes naturales. La idea fue aprovechar el terreno, no sustituirlo.

Ese enfoque conecta con una tendencia global: destinos turísticos que buscan crecer sin borrar su paisaje. En Solmar, las calles corren cerca del Océano Pacífico, los jugadores enfrentan el viento como parte del reto deportivo y el recorrido incorpora elementos visuales que fortalecen la experiencia.

El campo también tiene búnkeres de olla, césped Paspalum SeaDwarf y un green en isla en el hoyo 17. El uso de Paspalum es una decisión técnica clave para una zona costera, debido a su resistencia a la salinidad y a la sequía. En un destino donde el agua y el clima son variables críticas, el tipo de césped impacta costos, operación y resiliencia.

Tominaga insiste en que el diseño debe estar respaldado por mantenimiento. Comparó el campo con un automóvil: puede ser atractivo al inicio, pero si no recibe servicio constante, pierde valor. En golf, esa lógica se traduce en riego, corte, control de plagas, fertilización, operación del juego y atención al visitante.

Certificación ambiental

La sustentabilidad se ha vuelto un criterio de competencia para la industria turística. Solmar Golf Links cuenta con certificación Audubon como Santuario Cooperativo, que evalúa conservación de vida silvestre, planificación ambiental, uso eficiente del agua y manejo operativo.

Tominaga explica que la certificación revisa productos, maquinaria, agua y capacitación del personal. También requiere recertificaciones, lo que convierte el proceso en una obligación permanente. No basta con obtener el distintivo: hay que demostrar que las prácticas siguen vigentes.

Uno de los cambios más relevantes está en el manejo de productos. El campo redujo el uso de insumos de mayor toxicidad y avanza hacia productos biológicos.

El plan busca que, en dos años, entre 40 y 50% de los productos utilizados sean biológicos. Explica que la transición no es inmediata.

“Los biológicos necesitan establecerse en el suelo para fortalecer microorganismos benéficos capaces de combatir plagas y enfermedades. Es una apuesta de largo plazo que combina ciencia, agronomía y control operativo”.

Para Los Cabos, este tipo de certificaciones puede convertirse en un diferenciador económico. Si más campos adoptan estándares ambientales, el destino podría fortalecer su posición como plaza de golf sustentable, atraer viajeros más conscientes y elevar el valor de su oferta turística.

Solmar Golf Links busca que el premio no sea un punto de llegada, sino una plataforma. “La competencia turística exige productos especializados, operación constante y compromisos ambientales verificables”, concluyó Akira Tominaga, director general de Solmar Golf Links.