Norte 19 convierte hoteles en punto de reunión para el Mundial 2026

La temporada de futbol también se está jugando en los restaurantes de hoteles. Ante la demanda de espacios para ver partidos con servicio, alimentos y ubicación práctica, Operadora Hotelera Norte 19 activó una propuesta en algunos restaurantes de hoteles que opera bajo la marca City Express by Marriott.

La iniciativa se encuentra disponible en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Saltillo y Estado de México, en ubicaciones cercanas a aeropuertos, estadios, avenidas principales y centros de ciudad. El objetivo es atender tanto a huéspedes como a público general que busca seguir los encuentros sin depender de bares saturados o traslados adicionales.

City Express Plus by Marriott Guadalajara se suma a la experiencia futbolera de Norte 19 con transmisión y menú especial.Foto: Cortesía

En entrevista con El Economista, Clara Paulina Mendoza, directora de marketing y servicios de franquicia de Norte 19, mencionó que esta activación responde a una oportunidad concreta para la industria hotelera: "ampliar el uso de sus restaurantes durante una temporada de alta conversación deportiva".

Dijo que la propuesta estará vigente hasta el 19 de julio de 2026 e incluye la transmisión de todos los partidos del Mundial, y que "hoy es muy emocionante ya que juegan México vs. Corea del Sur". Con ello, los restaurantes hoteleros se integran a la agenda futbolera como espacios de consumo y convivencia.

Consumo futbolero

El fútbol concentra audiencias, pero también mueve decisiones de gasto. Días de partido suelen detonar reuniones familiares, comidas de trabajo, encuentros entre amigos y consumo de alimentos compartibles. Para los hoteles, este comportamiento abre una oportunidad adicional más allá de la ocupación de habitaciones, así lo consideró Mendoza.

Queremos que los restaurantes de nuestros hoteles sean espacios accesibles para huéspedes y público general durante la temporada de futbol", Clara Paulina Mendoza, directora de marketing y servicios de Franquicia de Norte 19.

Dijo que Norte 19 busca posicionar sus restaurantes como puntos de reunión para viajeros de negocios, familias, huéspedes y aficionados locales. "En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el flujo corporativo y turístico puede favorecer este tipo de experiencias. En Saltillo y Estado de México, la cercanía con zonas industriales, vías principales y centros urbanos permite ampliar la oferta para quienes requieren espacios funcionales".

Consideró que la apertura al público general es uno de los elementos centrales de la estrategia. "No se trata sólo de atender a quienes ya están hospedados, sino de invitar a nuevos consumidores a conocer la oferta de alimentos y bebidas dentro de los hoteles".

Menú y pantalla

El menú especial fue diseñado para acompañar los partidos. Mendoza dijo que incluye alitas de pollo, hamburguesas, pepitos de arrachera, nachos con queso y jalapeños. "También incorpora tacos al pastor con piña, una opción ligada al consumo urbano mexicano y a la convivencia alrededor del futbol".

Menú especial para ver los partidos del Mundial 2026.Foto: Cortesía

Explicó que la selección del menú responde a una lógica de consumo grupal: alimentos casuales, rápidos y fáciles de compartir antes, durante y después del encuentro. En ese sentido, el restaurante del hotel deja de ser un servicio complementario y opera como un espacio activo dentro de la experiencia deportiva.

Los tacos al pastor con piña forman parte del menú especial de Norte 19 para acompañar cada partido.Foto: Cortesía

Norte 19 es una empresa mexicana dedicada a soluciones integrales para la industria hotelera. Opera más de 140 hoteles en México, Colombia, Costa Rica y Chile. Su portafolio incluye City Centro by Marriott, City Express Suites by Marriott, City Express Plus by Marriott, City Express by Marriott y City Express Junior by Marriott.

"Con esta activación, la compañía busca capitalizar una temporada en la que el futbol genera conversación, movilidad y consumo. Para la hotelería, el reto no está sólo en hospedar, sino en convertir sus espacios en puntos de encuentro", concluyó Mendoza.