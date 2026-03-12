Casa Blanca baja la tensión sobre alerta del FBI de un posible ataque iraní con drones en California

Una alerta del FBI el mes pasado advirtiendo ⁠de la posibilidad de que Irán intente tomar represalias por los ataques estadounidenses usando drones en California se basó en una ⁠única pista sin verificar, dijo ⁠este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien añadió que nunca ha existido tal amenaza para Estados Unidos por parte de Irán.

La alerta confidencial, emitida por el FBI a través del Centro Regional Conjunto de Inteligencia de Los Ángeles, que agrupa a varias agencias, se hizo pública ayer miércoles, mientras prosigue la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero con los bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

La alerta citaba información del FBI según la cual, a principios de febrero, Irán "supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados" lanzados desde un buque contra objetivos en California "en caso de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán".

Leavitt afirmó en una publicación en la red social X el jueves que la alerta se basaba ⁠en un correo electrónico enviado a las ⁠fuerzas del orden locales ⁠de California que contenía una única pista sin verificar.

"PARA QUE QUEDE CLARO: ⁠No existe tal amenaza de Irán contra nuestro país, y nunca la ​ha habido", escribió Leavitt.

ABC News fue el primero en dar la noticia del boletín de seguridad del FBI.

El presidente Donald Trump ha restado importancia a la idea de que Irán pueda lanzar ataques contra territorio estadounidense.

Cuando se le preguntó ⁠el miércoles si le preocupa que Irán pueda intensificar sus represalias para incluir ataques en suelo estadounidense, Trump respondió a periodistas: "No, no me preocupa".