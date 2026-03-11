¿Cómo el desayuno puede influir en tu estado de ánimo?

Iniciar el día con una alimentación saludable es equivalente a ponerle combustible de alta calidad a un auto antes de un viaje largo. No se trata solo de "quitar el hambre", sino de pensar cómo quieres que funcione tu cuerpo y tu cerebro durante las siguientes 24 horas.

De tal manera que el desayuno es el momento clave para romper el ayuno y proporcionar al cuerpo los nutrientes y la energía necesarios para funcionar correctamente.

En entrevista para El Economista, Brenda Salgado la directora de Nutrición de Quaker, nos detalla dos puntos clave sobre por qué es vital cuidar la alimentación desde la mañana:

1. Fuente de energía gradual y duradera. Empezar el día con alimentos que contengan carbohidratos complejos, como la avena, permite una liberación de energía de forma gradual. “Esto asegura que la vitalidad no se limite solo al momento del desayuno, sino que se mantenga a lo largo de toda la mañana, facilitando un mejor desempeño en actividades físicas, escolares o laborales”, explica la especialista.

2. Mejora del rendimiento y la concentración. Está demostrado que una persona (especialmente los niños) que desayuna bien tiene un mejor rendimiento, mayor capacidad de concentración, precisión y movilidad. “Saltarse esta comida esencial puede provocar que el cuerpo recurra a sus reservas de glucógeno, lo que a menudo deriva en un mayor apetito y consumo excesivo de alimentos en la siguiente comida”.

De acuerdo con la nutrióloga, incorporar alimentos completos desde que inicia el día como la avena de grano entero, aporta múltiples beneficios:

• Fibra soluble e insoluble: Ayuda a tener una correcta digestión.

• Beta-glucano: Es una fibra soluble que ayuda a disminuir el colesterol y a mantener niveles estables de glucosa en la sangre, evitando picos de azúcar.

• Saciedad: La combinación de fibra y proteína ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo, evitando el picoteo constante.

• Micronutrientes: Aporta vitaminas del complejo B, zinc, hierro y magnesio, esenciales para el crecimiento y mantenimiento del organismo.

“La alimentación saludable no requiere cambios drásticos de inmediato, sino de pequeños ajustes diarios y constancia”.

Recomendaciones

• Variedad: Es fundamental no comer siempre lo mismo para obtener diferentes nutrientes. Se debe intentar incluir los tres grupos de alimentos: frutas/verduras, alimentos de origen animal/leguminosas y cereales.

• Practicidad: Para quienes tienen poco tiempo, opciones como licuados con leche, fruta y avena son formas rápidas y altamente nutritivas de empezar el día.

Finalmente, Brenda Salgado nos indica que desayunar saludablemente no solo mejora la nutrición inmediata, sino que ayuda a mantener un peso saludable, tener energía constante y, a largo plazo, alcanzar una mejor calidad de vida.