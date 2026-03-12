Día Internacional del Riñón: PANAM apuesta por reciclar bolsas de diálisis para crear tenis

La función de los riñones es vital, ya que filtran la sangre, elimina toxinas y mantiene el equilibrio en el cuerpo; sin embargo, una de cada nueve personas presenta alguna enfermedad renal y el tratamiento más utilizado es la diálisis.

En el marco del Día Mundial del Riñón, conmemorado el segundo jueves de marzo, busca visibilizar la importancia del cuidado de este órgano. Por ello, el lema de este año es: “Cuidar al paciente y cuidar al ambiente”.

En este contexto, Panam lanzó una colaboración con Re-PVC y NEF Salud Renal en Red Global en el que se reutilizan las bolsas de diálisis para las suelas de tenis.

Paola Reglín, directora de marketing y comunicación de PANAM, explica que el material recolectado por Re-PVC pasa por un proceso de tratamiento hasta convertirse en pequeñas esferas. Posteriormente, se funden en una máquina de inyección para dar forma a las suelas.

Además del reciclaje de las bolsas de diálisis, el 10% de las ventas se destinará a la fundación NEF para la inversión en educación.

Tenemos que hablar de medio ambiente, porque hay una preocupación a nivel mundial y también por los riñones, porque es un problema que crece a nivel mundial”, argumenta Marisol Robles, creadora del blog el Diario de la sed y presidenta de la Fundación Mario Robles Ossio.

Los prejuicios sobre los residuos de diálisis

Aunque la diálisis salva vidas, a la par, genera un daño al medio ambiente. “Un tipo de diálisis que es la diálisis peritoneal, en un paciente puede generar más de 100 kilogramos de PVC. Pero si multiplicamos estos 100 kg por la cantidad de gente que utiliza este tratamiento tendríamos tanto material para construir el Estadio Azteca”, menciona Nathan Berman, cofundador de Re-PVC.

Asimismo, se presenta un problema con los prejuicios del material usado en las diálisis, ya que ante el desconocimiento, los pacientes presentan problemas para desecharlo, lo que provoca que el material termine siendo quemado, pero esto conlleva a un daño ambiental.

Muchas veces los camiones de basura no reciben el material porque piensan que es material infectado y los pacientes tienen que pagar extra para que puedan tirar la basura. Fue aquí cuando vimos la oportunidad de que puedan liberarse de estos residuos y poder dar una segunda vida al material”, menciona Nathan Berman.

El problema de los residuos médicos

Cada vez más personas con enfermedades renales buscan alternativas para generar un menor impacto al ambiente, como en el caso de Giselle Espino, quien fue diagnosticada con lupus hace 11 años y con ello, le produjo insuficiencia renal hace un año.

“Empecé con el protocolo de trasplante y comencé con mi diálisis. Las bolsas se hicieron parte de mi vida, pero me preocupa que se acumularan las bolsas porque cada día, cada cuatro horas eran bastantes bolsas”, relata.

Marisol Robles menciona que México es el primer país que impulsa el reciclaje de bolsas de dialisis. De hecho, el amarillo es el color que se asocia con la conmemoración del Día Internacional del Riñón.

“Con el reciclaje, el paciente ve el resultado, porque también es parte de su esfuerzo, porque no es fácil vivir con la enfermedad y luego pensar en cómo quieren cuidar el planeta”, puntualiza Nathan Berman.

En este contexto, Re-PVC recolecta actualmente las bolsas de 250 a 300 personas en el área metropolitana, también en pequeños hospitales, pero el 90% provienen de pacientes en casa.