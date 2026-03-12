Primavera, una invitación natural para renovarnos y reconectar

Cada año, la primavera transforma algo más que el paisaje. Los días se alargan, la luz aparece con mayor intensidad y el clima se vuelve más amable, generando una sensación de energía renovada que muchas personas perciben casi de forma natural.

Este cambio comienza con el equinoccio de primavera, el momento en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración. Durante siglos, distintas culturas han interpretado este fenómeno como el inicio de un nuevo ciclo y una oportunidad para comenzar de nuevo.

Imagen ilustrativa tomada de Freepik

Una temporada que también influye en nuestro bienestar

La ciencia también explica parte de esta sensación. Con más horas de luz natural, el cuerpo regula de manera distinta su reloj biológico y aumenta la producción de serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar y el buen estado de ánimo.

Investigaciones señalan que la exposición a la luz solar ayuda a mejorar el estado de ánimo y la energía, lo que puede traducirse en una mayor disposición para realizar actividades o introducir cambios en la rutina.

Experiencias que ayudan a aprovechar la temporada

La primavera también puede ser un buen momento para explorar experiencias que contribuyan al bienestar. Actividad física, descanso o incluso una escapada corta pueden convertirse en formas sencillas de salir de la rutina.

Imagen ilustrativa tomada de Freepik

Un buen momento para empezar algo distinto

Más que un simple cambio de estación, la llegada de la primavera puede ser el pretexto perfecto para ajustar el ritmo, probar algo nuevo y dedicar tiempo a aquello que nos hace sentir bien.

