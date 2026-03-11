Conoce que productos o alimentos de casa pueden provocar la intoxicación de tu mascota

Procurar el bienestar de nuestras mascotas implica entender que muchos alimentos, medicamentos y productos de uso común en casa pueden poner en riesgo su salud.

De tal manera que para lo que para nosotros pareciera un producto que no causa ningún daño o un "premio" delicioso, para ellos puede terminar en una visita de urgencia al veterinario.

Algo muy importante que todos los tutores deben saber es que los efectos de una intoxicación son variables: dependen de la cantidad ingerida, el tamaño del animal, su edad y su estado de salud. Sin embargo, eso NO significa que “un poquito no hace daño”.

Ante lo anterior, el Manual Veterinario de MSD, organizaciones como ASPCA, petMD nos comparten una guía rápida de los alimentos o productos peligrosos que incluso en pequeñas cantidades pueden ocasionales un daño en la salud de nuestras mascotas.

Alimentos

1. Chocolate y cafeína. El chocolate contiene teobromina y cafeína, los perros no pueden metabolizar estas sustancias tan rápido como los humanos. Aquí la toxicidad de estos alimentos depende de la cantidad ingerida por kilogramo de peso. Por ejemplo, un San Bernardo pudiera tolerar una cantidad de chocolate que mataría a un Chihuahua. O no es lo mismo un chocolate con leche que el chocolate negro puro o el cacao en polvo, que son muchísimo más potentes. Entre los malestares que puede sufrir nuestra mascota está el vómito, inquietud, hipertermia, taquicardia y, en casos graves, convulsiones o alteraciones cardíacas.

2. Xilitol (Edulcorante) Es un sustituto del azúcar muy común en chicles, caramelos "sin azúcar" y algunas cremas de cacahuate (maní). Su consumo puede provocar una liberación masiva de insulina que lleva a una hipoglucemia (bajada de azúcar) severa y rápida. También puede causar fallo hepático fulminante.

3. Uvas, Pasas. Incluso en cantidades pequeñas, estos frutos del género Vitis son extremadamente peligrosos para los perros ya que Pueden provocar insuficiencia renal aguda.

4. Cebollas, Ajo. Tanto crudos como cocidos o en polvo, contienen compuestos que dañan las células del animal.

5. Aguacate. Causa malestar gastrointestinal y riesgo de obstrucción por el hueso.

6. Masa de pan cruda. La levadura continúa fermentando en el ambiente cálido del estómago del animal, produciendo etanol (alcohol) y dióxido de carbono. Esto puede causar intoxicación etílica y una expansión del estómago (torsión gástrica) que es una emergencia quirúrgica.

Medicamentos

Nunca deben administrarse ningún medicamento sin indicación veterinaria. Paracetamol, ibuprofeno, antidepresivos o pastillas para dormir pueden causar daño hepático, renal, úlceras gástricas y alteraciones neurológicas graves.

En gatos, el paracetamol puede ser especialmente peligroso incluso en dosis pequeñas.

Productos de limpieza

Detergentes, anticongelantes, raticidas y otros químicos pueden causar quemaduras internas, hemorragias o fallo renal.

Plantas

Algunas plantas comunes pueden provocar vómitos, alteraciones cardíacas o daño renal, especialmente en gatos. Por ejemplo: la Nochebuena, Lirios y Azaleas u Hortensias.

Muchos dueños creen que "un poquito no hace daño", pero el metabolismo de los perros procesa ciertas sustancias de forma muy distinta a la nuestra. Y haberlo ingerido anteriormente sin presentar problemas no es garantía. Muchos tutores dicen: “Ya había comido eso y no pasó nada.”

Cada exposición es distinta, puede cambiar la cantidad ingerida, el tamaño del animal, si estaba en ayuno, su estado de salud, la concentración del producto, un perro o gato puede tolerar algo una vez y no hacerlo la siguiente.

Cabe señalar que el vómito no significa que el problema terminó, en algunos casos, este es solo el primer signo, por lo que esperar “a ver cómo evoluciona” puede retrasar el tratamiento en un momento crítico.

Es importante reiterar que en estos casos no se deben aplicar remedios caseros como: povocar el vómito sin indicación profesional, dar leche, aceite o “algo para que se le pase”, administrar medicamentos humanos, estas acciones pueden empeorar la situación o hacer que se pierda tiempo valioso.

Si sospechas que tu perro o gato comió algo potencialmente tóxico, lo correcto siempre es acudir al médico veterinario de inmediato.