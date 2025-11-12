Cashback o MSI: Conoce las promociones que tendrán bancos y plataformas durante el Buen Fin 2025

Para la edición 2025 de el Buen Fin, las instituciones bancarias mexicanas y plataformas de pago ya se preparan para ofrecerles a sus clientes promociones que estarán vigentes durante la temporada.

Promociones

Las promociones son determinantes porque generan motivación de compra en un contexto donde las personas buscan ofertas atractivas. En el Buen Fin, pueden marcar la diferencia entre elegir un producto u otro.

Del 13 al 17 de noviembre 2025, BBVA tendrá promociones como el diferir el pago hasta marzo de 2026 a 3 meses sin intereses (MSI) en compras de comercios nacionales con un monto mínimo de 3,500 pesos. También podrás recibir hasta 10% de bonificación al comprar a MSI (participan compras a plazos de 12 a 24 MSI) en comercios participantes, el monto máximo de bonificación es de 2,500 por día y cliente.

Además de ofrecer meses sin intereses y un 10% de bonificación durante todo el Buen Fin, tendrá una promoción especial llamada “ ” donde otorgarán 30% de bonificación por compras realizadas de 3:00 a 5:00 p.m. en negocios seleccionados. Estos comercios cambiarán diariamente y se anunciarán el mismo día, alrededor de las 12:00 p.m. Participan todas las tarjetas de crédito Banamex, incluyendo por primera vez la tarjeta Costco.

Este año tiene opciones cómo: en compras acumuladas mayores a 12,000 pesos se tendrán bonificaciones de hasta un 20% y un 10% extra si tienes tú nómina en Banorte. También podrás pagar hasta febrero del próximo año, en compras superiores a 12,000 pesos y se dividirá en 3 mensualidades, con intereses.

Tendrá hasta 20% de cashback, 15% en compras con tarjeta de crédito, participan las compras por un monto mínimo de 10,000 pesos a 9, 12 y 18 MSI en los comercios participantes. No participan las compras realizadas en una sola exhibición.. Para obtener los beneficios, los clientes deberán inscribirse en la sección de Ofertas de ScotiaMóvil, la aplicación móvil de Scotiabank.

En compras en plataformas: 20% de descuento en compras en Amazon con Tarjetas de Crédito Scotiabank. Mínimo $2,500 MXN en una sola exhibición, 15% de descuento en compras en Mercado Libre con Tarjetas de Crédito Scotiabank. Mínimo $2,500 MXN en una sola exhibición.

En las compras realizadas del 13 al 28 de noviembre estará ofreciendo MSI en compras superiores a los 2,000 pesos en más de 70 tiendas. Contarán con "baúl sorpresa" que podrá ser desbloqueado en cada compra y contará con premios en efectivo de hasta 100,000 pesos.

Habrá un límite de 5 oportunidades por usuario. Además, si realizas una compra en MacStore tendrán un cupón de 200 pesos por cada 10,000 en compras.

Los usuarios de la tarjeta podrán acceder a beneficios como: hasta 10% de cashback en compras seleccionadas en aerolíneas, hoteles, tiendas departamentales y ropa,10% de cashback + MSI en compras mayores a 3,000 pesos realizadas en Amazon y Shein. Cada compra de 10,000 pesos o más realizada conDiDi Card podrá registrarse para ganar uno de los 50 iPhones. Estos beneficios estarán disponibles del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Mercado Pago. Hasta 24 MSI a compradores, pero también en el caso de los vendedores podrán habilitar sus propias promociones de meses sin intereses de manera directa, ya sea en la tienda física, en línea o canal de ventas.

En todos los casos, los usuarios de las tarjetas deben registrarse en la aplicación del banco de su preferencia para acceder a las promociones.