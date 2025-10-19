Banamex valdría cerca de 168,000 mdp de capitalización

Después de rechazar la oferta de Grupo México, por el 100% de los activos de Banamex, Citi informó que colocará acciones en Bolsa. Con la llegada de Banamex a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sería el tercer banco más valioso por valor de capitalización, superado únicamente por Banorte e Inbursa.

En total, los cinco bancos que cotizan en el centro bursátil tienen una capitalización bursátil conjunta de 945,310 millones de pesos, aproximadamente el 15.53% de todo el valor de mercado de las 35 empresas del principal índice, el S&P/BMV IPC.

El valor de mercado de Banamex sería de 168,000 millones de pesos, después de los 42,000 millones de pesos que pagará Fernando Chico Pardo, por el 25% de Banamex. Dicho valor es superado por Banorte con 486,790 millones de pesos. En segundo lugar, se encuentra Inbursa con un valor de 291,270 millones de pesos, seguido por Gentera, con 71,300 millones. Banco del Bajío acumula una capitalización de 53,130 millones de pesos y Regional 42,820 millones.

Brian Rodríguez, analista de Monex Casa de Bolsa, aseguró que Banamex es un banco importante en el país y el tamaño será significativo y la bursatilidad debería de ser alta. “Al mismo tiempo, generaría una diversificación en el sector financiero, en cuanto a tamaño de bancos, Banamex, sería uno de los importantes solo debajo de Banorte”, dijo.

Agregó que la integración de la institución financiera al mercado de valores generará competencia para que crezcan el sector bancario y ayudará el sistema financiero dentro del IPyC.

Julián Fernández, jefe de Análisis Financiero en Grupo Bursamétrica, comentó que la salida de Banamex al mercado de valores representaría un punto de inflexión para el ecosistema bursátil mexicano.

“Aumentaría la profundidad y visibilidad de la BMV. Esto ocurriría no solo a nivel nacional, sino también de manera internacional, ya que se reincorporaría una institución icónica y de gran peso en el sistema financiero”, afirmó.

Propiciará la competencia

La venta de Banamex, (Citibanamex) y su reestructura, sumado a una baja de las tasas de interés, tendrá implicaciones para la competencia en el sector financiero, destacó el banco inglés Barclays.

Apuntó en un reporte que Banamex tiene una posición significativa en el mercado, ya que cuenta con el 8% del mercado en depósito y del 6% en préstamos y está en el sexto lugar de los bancos en el país.

Detalló que la reemergencia de Banamex como independiente es importante para el sector bancario mexicano, pero también pronosticó que Banamex “continuará cediendo cuota de mercado” en el corto plazo, aunque aumentará la competencia en el largo plazo para los bancos cotizados en el mercado bursátil.

El pasado 24 de septiembre, Citigroup anunció que Fernando Chico Pardo, compraría el 25% de Banamex. La transacción se valoró en 0.8 veces valor en libros y se pagarán 42,000 millones de pesos por esa porción. Dicha Operación terminará en el segundo semestre del 2026.

El banco Bx+ indicó que BBVA es el líder del mercado, Banorte está en el tercer lugar y aunque Banamex es un actor principal, también se encuentra en un proceso de transición.

Perspectivas

Para Barclays los resultados listados en la Bolsa, avanzarán en el tercer trimestre a pesar de las preocupación por los aranceles, reaparición de Banamex, investigaciones sobre prácticas monopólicas y baja en las tasas de interés.

“Las acciones bancarias muestran un fuerte rendimiento a lo largo del año. Aunque el crecimiento de préstamos y depósitos se está moderando, los fundamentos y las perspectivas de ganancias para 2025 siguen siendo constructivos”, destacaron los analistas.

Acciones atractivas

Las acciones de los bancos tienen atractivos rendimientos en el mercado bursátil en lo que va del presente año. Los títulos de Gentera, dueño de Compartamos Banco, tiene el mayor avance con 85.39%, cotizando a 45.05 pesos.

Banorte muestra un avance de 29.16% a 173.04 pesos, seguido por Regional con un incremento de 11.54% a 130.57 pesos. Luego está Inbursa, con un alza de 10.56% a 47,97 pesos en lo que va del 2025.

Los papeles de Banco del Bajío avanzan 6.95% a 46.65 pesos por unidad.

Bx+ destacó que la reducción de 300 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México, del tercer trimestre del 2024 al mismo periodo del 2025, impactará en el margen financiero de las instituciones y en la utilidad neta que crecerá 1.5% año contra año en el tercer trimestre reportado.