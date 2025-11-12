Buen Fin 2025: Cómo adoptar buenas prácticas en compras en línea y evitar riesgos

El fraude digital en México no solo está creciendo, está cambiando de forma, hoy en día basta con tener un número celular y una identificación oficial para ser una posible víctima de la ciberdelincuencia.

En entrevista para El Economista, Héctor Gutiérrez, director de Seguridad de la Información en Kueski, explica que debido a que se espera que en el Buen Fin 2025, el 80% de los mexicanos hagan compras, de ahí la relevancia de estar informados y preparados para hacerlo con seguridad.

“Datos recientes de The Competitive Intelligence Unit, 13.5 millones de mexicanos han sido víctimas de algún tipo de fraude digital en lo que va del año, lo que subraya la importancia de adoptar buenas prácticas al comprar en línea y reconocer señales de alerta”, señala.

Cabe señalar que para la edición 15 del Buen Fin se espera un pico muy alto de compras online y promociones, por lo que este tipo de atacantes pueden aprovechar para lanzar fraudes, estafas o robo de datos a través de páginas web falsas (phishing), ofertas “demasiado buenas para creer”, correos o mensajes que suplantan empresas, redes WiFi públicas comprometidas, uso de contraseñas débiles o repetidas.

“El Buen Fin impulsa la actividad comercial en línea, pero también exige un mayor nivel de conciencia sobre los riesgos digitales. La prevención empieza con la información y termina con una acción bien ejecutada”, comenta Héctor Gutiérrez, director de Seguridad de la Información en Kueski.

Formas de fraude

Asimismo el directivo destaca que los ataques más frecuentes que enfrentan tanto usuarios como plataformas financieras incluyen:

Suplantación de identidad. Ocurre cuando una persona o grupo malintencionado se hace pasar por otra (una empresa, banco, tienda o incluso una persona conocida) para engañarte y obtener información confidencial, como: datos personales, contraseñas o datos bancarios. Durante El Buen Fin, la suplantación de identidad se convierte en una de las principales modalidades de ciberdelito. Los criminales aprovechan la urgencia y el entusiasmo de las compras para engañar a usuarios con sitios o mensajes falsos.

Ocurre cuando una persona o grupo malintencionado se hace pasar por otra (una empresa, banco, tienda o incluso una persona conocida) para engañarte y obtener información confidencial, como: datos personales, contraseñas o datos bancarios. Durante El Buen Fin, la suplantación de identidad se convierte en una de las principales modalidades de ciberdelito. Los criminales aprovechan la urgencia y el entusiasmo de las compras para engañar a usuarios con sitios o mensajes falsos. Acceso no autorizado a cuentas (account takeover) a través de phishing o contraseñas filtradas. Es cuando una persona o un software obtiene acceso a una cuenta tuya (banco, correo, tienda online, redes sociales, servicio de paquetería, etc.) sin tu consentimiento para ver, cambiar o usar tu información o dinero, lo que permite realizar transferencias o compras sin el consentimiento del titular.

filtradas. Es cuando una persona o un software obtiene acceso a una cuenta tuya (banco, correo, tienda online, redes sociales, servicio de paquetería, etc.) sin tu consentimiento para ver, cambiar o usar tu información o dinero, lo que permite realizar transferencias o compras sin el consentimiento del titular. Fraude en pagos y contracargos , donde se utilizan tarjetas robadas o datos comprometidos para realizar transacciones que posteriormente son desconocidas por el usuario legítimo.

, donde se utilizan tarjetas robadas o datos comprometidos para realizar transacciones que posteriormente son desconocidas por el usuario legítimo. Préstamos digitales fraudulentos, a través de solicitudes hechas con documentos alterados, muchas veces facilitadas por apps montadeudas no reguladas.

a través de solicitudes hechas con documentos alterados, muchas veces facilitadas por apps montadeudas no reguladas. Tácticas de ingeniería social, como estafas vía WhatsApp, mensajes SMS o llamadas fraudulentas. A través del uso de manipulación psicológica logran que la víctima realice una acción (dar información, hacer un pago, instalar algo) explotando confianza, urgencia o miedo. En el Buen Fin y temporadas de ventas sube la actividad porque hay más transacciones y prisa.

Creemos firmemente en la prevención desde la información. Reforzamos constantemente la importancia de que los usuarios no compartan contraseñas, verifiquen que los sitios donde compran sean legítimos, y se mantengan alerta ante cualquier mensaje que parezca urgente o demasiado bueno para ser verdad. La mejor defensa, muchas veces, empieza con una decisión informada”, añadió.

Recomendaciones

Ante lo anterior, el experto nos comparte algunas medidas clave para prevenir fraudes durante esta temporada: