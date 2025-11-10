Departamentales y súpers se adelantan al Buen Fin

Las cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio se adelantaron al Buen Fin y activaron ofertas, descuentos y promociones desde el pasado viernes 7 de noviembre, una semana antes de que inicie oficialmente el evento comercial.

Para atraer a los consumidores e impulsar el consumo, han lanzado ofertas de hasta 50% de descuento y opciones de pago a meses sin intereses en una diversidad de productos, que incluyen electrónicos, electrodomésticos, moda, artículos de cuidado personal y juguetes, por mencionar algunas categorías.

Las cadenas departamentales El Puerto de Liverpool, Suburbia, Sears, El Palacio de Hierro y Coppel, así como los supermercados Chedraui y Soriana, ya anuncian en sus tiendas y en sus sitios de internet estas ofertas adelantadas.

Por su parte, Walmart de México arrancó, el pasado 6 de noviembre, con su campaña El Fin Irresistible, que este año se sumará a las promociones de El Buen Fin, el cual se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre próximos.

Jorge Quiroga, CEO de TodoRetail/Retail Lab, explicó que las campañas de “Preventa” o “Adelántate a El Buen Fin”, son una “canibalización del comercio”, en la que las reglas se desdibujan, aunque el consumidor termina siendo el mayor beneficiado.

En un comunicado, Walmart de México la cadena de tiendas de autoservicio indicó que sus clientes están dando prioridad al precio, al valor y a las opciones económicas ante el incremento en los precios de diversos productos.

Aceleran las ofertas

Enrique Güijosa, director general de El Puerto de Liverpool, explicó previamente que debido a la situación económica, los consumidores están siendo más cuidadosos con su gasto, por lo que buscan más promociones.

“Lo que estamos viendo es que nuestros clientes están siendo muy selectivos en el gasto, están cuidando mucho su dinero, esperando las rebajas”, comentó.

Por ello, dijo, esta situación representa un reto para “seguir siendo competitivos” y será necesario intensificar las promociones más de lo previsto hace unos meses.

De acuerdo con Walmart de México, los consumidores buscan cada vez más ahorrar en sus compras, según lo observado en ediciones pasadas de su campaña comercial.

“Hoy más que nunca, vemos cómo los hábitos de consumo reflejan una nueva manera de comprar. Nuestros clientes son más analíticos, comparan precios, aprovechan promociones, combinan canales digitales y físicos para hacer compras más informadas”, subrayó.

Agregó que ya “no se trata solo de llenar el carrito, sino de hacerlo con inteligencia, buscando el mejor equilibrio entre calidad, precio y una experiencia de compra sin fricciones”.