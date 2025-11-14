Buen fin 2025: Comercio digital enfrenta a compradores más informados que exigen inmediatez

En los últimos años, el comercio digital se ha consolidado como uno de los principales motores del Buen Fin, transformando por completo la forma en que los mexicanos compran y venden durante esta temporada de descuentos.

Lo que comenzó como un evento centrado en las tiendas físicas, hoy es también un fenómeno digital que mueve miles de millones de pesos a través de plataformas en línea.

Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) el comercio electrónico representó cerca del 25% del total de las ventas del Buen Fin 2024, este crecimiento refleja la confianza cada vez mayor de los consumidores en las compras por internet, así como el esfuerzo de las empresas por fortalecer sus canales digitales.

En entrevista para El Economista, Tania Ramos, directora de Planeación Estratégica en Mercado Libre México, indicó que a partir de la pandemia, los usuarios han adoptado un consumo digital más informado, confiable y conectado por lo que cada vez más personas descubren nuevas categorías, prueban marcas locales y valoran una experiencia integral que combina practicidad, seguridad, inspiración y entretenimiento.

Señaló que temporadas como el Buen Fin representa uno de los momentos más relevantes para el consumo en México ya que en cada edición, se observan incrementos de doble dígito en el tráfico y las ventas dentro de la plataforma, especialmente en categorías como moda, belleza y tecnología.

“En esta temporada, los usuarios aprovechan las promociones, los meses sin intereses y beneficios como la entrega cómoda y rápida de sus artículos para adelantar las compras navideñas o adquirir productos que mejoren su bienestar y estilo de vida, tendencias cada vez más presentes en los hábitos de consumo de los mexicanos”.

Asimismo, explica que estos días de ofertas serán un reflejo de cómo evolucionan los hábitos de consumo en México y un anticipo de las tendencias que marcarán el comportamiento de los usuarios en los próximos meses.

“Entre las categorías con mayor crecimiento destacan moda, belleza y cuidado personal, impulsadas por la búsqueda de productos de skincare, suplementos, ropa y accesorios. Este crecimiento está acompañado por una alta demanda en tecnología y productos de uso diario de empresas mexicanas y marcas internacionales lo que refleja la diversidad de nuestro ecosistema”, señala.

Nuestro objetivo es consolidar la presencia de marcas locales y pymes, fortalecer categorías como moda, belleza y tecnología, y ofrecer una experiencia de compra más rápida, segura e inteligente”.

Logística

De acuerdo con Tania Ramos, debido a que México es hoy su segundo mercado más grande en la región, y se seguirá observando un crecimiento sostenido en la preferencia de los usuarios por su ecosistema digital, la logística para la entrega puntual de mercancías es un reto constante.

“Para esta temporada, nos preparamos con más de tres meses de anticipación para responder con rapidez y precisión a los picos de demanda. Hoy el 80% de nuestras entregas se realizan en 48 horas o menos, y en 28 ciudades del país el mismo día, gracias a una red propia de distribución que es la más robusta del e-commerce mexicano”, indica.

“Nuestra misión es clara, apostamos por la inversión en logística para que cada experiencia, desde el primer clic hasta la entrega en casa, sea fluida, confiable y rápida, reafirmando nuestro compromiso con la innovación operativa”.

En cuanto al tema de seguridad en las compras, la directora de Planeación Estratégica en Mercado Libre México aprovechó para recordar sobre la importancia de cuidar los datos personales y bancarios.

“En el caso de Mercado Libre contamos con tecnologías avanzadas de encriptación, procesos de pago seguros mediante Mercado Pago y sistemas antifraude especialmente diseñados para proteger la información de cada usuario.

Además, con nuestro programa Compra Protegida, garantizamos que, si algún producto no llega o no es como se esperaba, a través de nuestra logística inversa el cliente recibe su dinero de vuelta, reforzando la tranquilidad y confianza en cada transacción”.

Finalmente, la directiva señaló que, en temporadas como esta, Mercado Libre reafirma su compromiso en seguir ofreciendo experiencias de compra inteligentes, inspiradoras y con propósito.

“Nos emociona sumarnos a esta nueva edición con la convicción de seguir impulsando el progreso del país a través de la innovación, la inclusión y el talento mexicano”.