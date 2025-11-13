Buscar
¿Cuáles son los factores que más importan en las compras en línea?

El estudio "Future Shopper Report 2025 de VML está basado en una encuesta a más de 25,000 compradores en 16 países.

Patricia Ortega

De acuerdo con el estudio "Future Shopper Report 2025 de VML", el precio sigue siendo el factor que más influye en las decisiones de compra, ya que el 92% de los compradores online coincide en que este factor influye de manera importante en su decisión final.

Cabe señalar que el reporte está basado en una encuesta a más de 25,000 compradores en 16 países, incluido México, donde se explica que el comercio electrónico ha dejado de crecer a la velocidad exponencial que marcó los años posteriores a la pandemia.

Asimismo, se explica que el 22% de los compradores afirma que la familia influye en sus compras online, lo que la convierte en la principal fuente de influencia.

Finalmente, el 58% de los consumidores a nivel mundial desea pasar de la inspiración a la compra lo más rápido posible (también conocido como "comercio comprimido").

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

