¿Cuáles son los factores que más importan en las compras en línea?

De acuerdo con el estudio "Future Shopper Report 2025 de VML", el precio sigue siendo el factor que más influye en las decisiones de compra, ya que el 92% de los compradores online coincide en que este factor influye de manera importante en su decisión final.

Cabe señalar que el reporte está basado en una encuesta a más de 25,000 compradores en 16 países, incluido México, donde se explica que el comercio electrónico ha dejado de crecer a la velocidad exponencial que marcó los años posteriores a la pandemia.

Asimismo, se explica que el 22% de los compradores afirma que la familia influye en sus compras online, lo que la convierte en la principal fuente de influencia.

Finalmente, el 58% de los consumidores a nivel mundial desea pasar de la inspiración a la compra lo más rápido posible (también conocido como "comercio comprimido").