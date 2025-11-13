Lectura 1:00 min
Las principales razones que motivan a comprar durante El Buen Fin 2025
Los mexicanos recurren a las compras durante El Buen Fin 2025 principalmente para aprovechar los descuentos o promociones que tienen disponibles las marcas durante dicho periodo.
El consumo privado en México aumenta de manera importante durante El Buen Fin, un evento nacional en el cual muchas empresas y negocios ofrecen promociones y descuentos en sus productos y servicios.
Para este 2025, El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre; participarán más de 10,000 comercios con distintos incentivos al consumo.
Desde ofertas, descuentos, pagos a meses sin intereses y bonificaciones.
Entre las principales razones que dan los consumidores mexicanos para realizar sus compras durante este periodo están: aprovechar los beneficios; comprar más artículos de los que podrían comprar sin descuentos y hacer rendir el dinero; o gastar los ahorros que tenían planificados para esta temporada.