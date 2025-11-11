¡Prepárate para el Buen Fin! Mercado Libre tendrá hasta 60% de descuento en productos

Se acerca la temporada más esperada por los mexicanos, el Buen Fin. La edición de este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y por ello, Mercado Libre anunció que tendrá descuentos de hasta el 60% en varios productos y con facilidades de pago.

“Esperamos un crecimiento bastante fuerte hasta el 17 de noviembre. Vamos a tener 24 meses sin intereses con Mercado Pago y productos con hasta 60% de descuento”, mencionó Alejandro Caballero, director de marketplace en Mercado Libre México, durante conferencia de prensa.

México se encuentra dentro los 15 países con mayor distribución del canal online, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), por lo que los consumidores están atentos a las ofertas del Buen Fin.

Categorías más buscadas y entregas en menos de 48 horas

Los mexicanos planifican con anticipación sus compras del Buen Fin, por eso es importnate conocer cuáles son las categorías más buscadas:

Electrónica: Consolas de videojuegos o pantallas.

Moda: Zapatos y ropa.

Belleza y cuidado personal: Cremas faciales, tratamientos y maquillaje.

Hogar: Lavadoras y estufas.

Deportes y fitness: Calzado deportivo y suplementos alimenticios.

Además, la plataforma ofrecerá en 28 ciudades del país entregas en menos de 48 horas y hasta 24 horas.

En México, el 80% de los productos los estamos entregando en menos de dos días”, comentó Omar Ramírez, director de logística de Mercado Libre México.

Pagos con tarjeta de crédito, el método más usado durante el Buen Fin

Debido a que los consumidores esperan esta fecha para comprar televisores o artículos de mayor valor, la variedad de métodos de pago es indispensable para los vendedores en línea.

“Con datos de la AMVO del año pasado, sabemos que las tarjetas de crédito son una locura. El 52% de todas las compras del Buen Fin del año pasado se hicieron con este método”, expresó Jorge Cabrera, director de big sellers en Mercado Pago México.

En este contexto, la plataforma contará con 10% de descuento adicional y 24 meses sin intereses para los usuarios de Mercado Pago. Además, Jorge recomienda estar atento a las demás entidades financieras que participarán en la plataforma, ya que habrá descuentos y cash back durante la campaña.

3 consejos que los negocios pueden aplicar para el Buen Fin

La oportunidad de conseguir descuentos y ofertas exclusivas durante la campaña, también representa una oportunidad para los negocios que venden en línea, por lo que te compartimos tres consejos que da Alejandro Caballero:

1. Tener todos los productos en almacén: Las entregas deben ser inmediatas, por lo que para un emprendedor o una pequeña y mediana empresa (pyme) es indispensable contar con suficientes productos almacenados.

“También es importante dar de alta los productos en la plataforma. Los artículos que están en nuestro almacén venden hasta tres veces más con relación a los que no lo están”.

2. Agregar descripciones: Los usuarios no solo se guían por las fotos, también buscan descripciones atractivas y detalladas. Por ello, intenta especificar los beneficios y características de los artículos.

3. Implementa contenido multimedia: Una buena foto ayuda a generar confianza y mejores decisiones de compra, pero si se agregan videos, le da un plus al producto.

“Entre más fotografías y videos, mejor. Recomendamos al menos seis contenidos para tener muy buenas vistas del artículo”.