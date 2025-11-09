Buen Fin 2025: ¿Cómo participar en el sorteo para ganar 260,000 pesos?

Además de las ofertas, la edición XV del El Buen Fin 2025 también incluye un sorteo que impulsan el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía para premiar tanto a compradores como a comercios que usen medios de pago electrónicos.

Para ello, cuentan con una bolsa total de hasta 500 millones de pesos, en donde los premios mayores llegan a los 250,000 pesos para los tarjetahabientes y 260,000 pesos para los comercios inscritos.

¿Cómo puedes participar?

El Buen Fin 2025 se desarrollará del 13 al 17 de noviembre y estas son las dos formas de participar:

Consumidores: Sólo deben hacer una compra mínima de 250 pesos con una tarjeta de débito o crédito emitida en el país y utilizarla para pagar en un comercio que esté registrado en el programa durante el periodo que dura El Buen Fin.

Comercios: únicamente deben registrarse para participar, siguiendo los siguientes puntos:

Registrarse en la página oficial; la fecha límite es el 12 de noviembre. Da CLIC AQUÍ para que ingreses.

Tener el RFC activo y válido.

Contar con el Buzón Tributario activo, así como los medios de contacto.

Tener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar con al menos una terminal en punto de venta activa para realizar ventas por medio de pagos electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

Sorteo y resultados

El sorteo se efectuará el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las instalaciones del SAT en la Ciudad de México; podrás verlo en vivo por medio del canal oficial @satmx en YouTube. Los resultados serán publicados a partir del 8 de diciembre en el micrositio oficial del sorteo.

Si resultas ganador, recibirás tu premio en un depósito directo a la tarjeta con la que hiciste la compra mínima de 250 pesos para participar; en el caso de un comercio, tendrán el dinero en la cuenta que registraron.

Con este sorteo, El Buen Fin 2025 refuerza su objetivo de estimular el comercio formal, reducir el uso de efectivo y apoyar tanto a familias como a negocios mexicanos.