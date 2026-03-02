Vuelan misiles por todo Oriente Medio; Irán contraataca

Teherán, Dubái, Jerusalén, Palm Beach. Estados Unidos continúa con el bombardeo de cientos de objetivos en Irán. Israel amplió este lunes sus ataques a Líbano, mientras que Donald Trump prometió el domingo "vengar" las primeras bajas de estadounidenses en el conflicto con la república islámica que amenaza con generar un conflicto regional.

Ambas partes han mostrado su determinación de no ceder en las hostilidades.

Luego de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán llevó a cabo ayer ataques de represalia contra países del Golfo, en particular, aquellos donde hay bases estadounidenses.

El presidente estadounidense dijo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado.

El ejército israelí anunció a primera hora del lunes que lleva a cabo "ataques a gran escala" contra Teherán. También anunció el ataque de objetivos de Hezbolá "en todo el Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo militante respaldado por Irán.

Periodistas escucharon fuertes explosiones en Beirut, capital de Líbano.

Un comunicado militar señaló que "en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel".

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguró haber lanzado un ataque "a gran escala" contra "el enemigo". Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video publicado ayer sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

"Calculamos que serán unas cuatro semanas" de ataques, declaró más temprano el domingo Trump al periódico británico Daily Mail.

El Pentágono anunció la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había "cortado la cabeza de la serpiente".

“Reposando en el fondo del mar”

Orgulloso, Trump anunció que nueve barcos de la Marina iraní fueron destruidos.

“Vamos por el resto; pronto estarán reposando en el fondo del mar”.

Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado "de facto", según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Por ahí transita alrededor 20% del crudo consumido a nivel mundial.

En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán contraatacó con bombardeos contra vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases militares estadounidenses, y contra Israel.

Periodistas escucharon explosiones el domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Manama (capital de Bareín), así como en Riad (Arabia Saudita).

Estos ataques son fruto de la "irresponsabilidad", denunciaron Estados Unidos y sus aliados árabes en un comunicado conjunto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó ayer que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó, en un video publicado en redes sociales, que su país no participará en ataques que no sean para propósitos de defensa.

Londres informó este lunes que su ejército está respondiendo a un ataque con drones contra su base militar en Chipre, en el que no se registraron víctimas.

Alemania, Francia y RU

En una declaración conjunta hecha ayer domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido expresaron estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”, indicaron los tres países en una declaración conjunta.

Los líderes de los tres países, Macron, Merz y Starmer, condenaron los ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Teherán a otros países, “incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel (el sábado)”.

Ataques a Israel

Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, anunció el servicio de emergencia israelí Magen David Adom. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas este domingo: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

Teherán dispone de bases subterráneas excavadas en montañas por todo el territorio para albergar y lanzar misiles que superan los 2,000 kilómetros de alcance. Su precisión ha mejorado. Con estas bases subterráneas, Irán intenta suplir la carencia de aviones modernos y defensas aéreas diezmadas.