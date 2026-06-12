Irán y Pakistán ven "cerca" un acuerdo con EU pese a divergencias con Trump

Irán y Pakistán afirmaron este viernes que un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio está muy "cerca", mientras que un alto cargo estadounidense calcula que existe "entre el 80 y el 85%" de probabilidad de que se firme.

Después de semanas de arduas negociaciones, las partes parecían optimistas el viernes por la noche. "El memorando de entendimiento de Islamabad (capital de Pakistán, mediador en las negociaciones) nunca ha estado tan cerca", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

En la misma red, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que "se ha alcanzado un acuerdo sobre el texto final y consensuado del acuerdo de paz". "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", añadió.

Pero según un alto cargo estadounidense, la probabilidad de que se firme oscila "entre el 80 y el 85%". El acuerdo conllevaría un alivio "significativo" de las sanciones y el descongelamiento de activos iraníes y a cambio Irán aceptaría desmantelar su programa nuclear y entregar su material nuclear, añadió.

"Aún no hemos cruzado la meta, pero estamos muy cerca", afirmó este funcionario del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Poco después, Suiza anunció haberse ofrecido "como el lugar para una posible firma, si las partes están de acuerdo con ello".

Trump, que ya anunció en 39 ocasiones que se avecinaba un acuerdo, según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta impopular guerra, desencadenada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero. El magnate republicano mencionó el jueves la posible firma, ya este fin de semana, de un "acuerdo muy bueno". Pero este viernes cambió de tono.

"Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito" aseguró el mandatario estadounidense en su red Truth Social usando mayúsculas. "Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar", acusó. "Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!", agregó.

La agencia iraní Mehr había publicado lo que presentó como un borrador de acuerdo marco de 14 puntos, que incluye el mantenimiento del control sobre Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el rápido desbloqueo de 24,000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero. Washington ofreció una versión totalmente diferente del texto.

"Esto es lo que aceptaron", indicó un funcionario estadounidense a la AFP. Enumeró cinco puntos: "el material nuclear (iraní) será destruido y retirado"; "el programa nuclear será desmantelado"; "sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos"; "el estrecho de Ormuz estará abierto"; "Irán no financiará a grupos terroristas".

"Difícil" saber qué pasa

Este nuevo giro se produce después de que las hostilidades se reanudaran el domingo, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en represalia por los ataques israelíes en Líbano, lo que socavó aún más la tregua vigente desde el 8 de abril.

El jueves, Trump prometió golpear "muy fuerte" a Irán por la noche, pero canceló finalmente los ataques "teniendo en cuenta" el avance de las negociaciones. Los mercados parecieron acoger con optimismo las últimas declaraciones, con el petróleo volviendo a situarse por debajo de los 90 dólares, aunque se mantienen cautelosos.

"Es muy difícil saber qué está pasando", comenta a la AFP Steve Sosnick, de la plataforma Interactive Brokers. "Ya nos han anunciado al menos 30 veces, o incluso cerca de 40 o más, que algo va a suceder".

Según la agencia oficial iraní IRNA, el memorando de entendimiento no prevé que Irán renuncie al control sobre Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos donde impuso un bloqueo de facto al inicio de la guerra. El medio también señaló que el programa nuclear iraní se abordaría en unas negociaciones posteriores de 60 días.

Líbano "incluido"

El programa nuclear de Irán y la perspectiva de que se dote de la bomba atómica fue uno de los principales motivos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero.

"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión", insistió el viernes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Otro punto de fricción es el frente libanés.

Teherán, patrocinador del movimiento libanés Hezbolá, insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya a Líbano, aunque Washington prefiere tratarlo por separado. Según Mehr, el proyecto de acuerdo prevé el "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido en Líbano". Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.