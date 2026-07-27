Trump solicita a Corte acotar voto por correo

Washington. El Gobierno de Donald Trump solicitó ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la aplicación en el país de un decreto presidencial destinado a endurecer las normas para votar por correo, antes de las elecciones legislativas de noviembre, que decidirán el control del Congreso.

El Departamento de Justicia solicitó a los magistrados que suspendan la resolución de una jueza que impide la aplicación de la directiva del presidente en 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y en Washington D.C, que habían impugnado la orden por considerarla inconstitucional, mientras se resuelve el litigio.

En junio, la jueza federal de distrito Indira Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la forma en que los estados administran las elecciones federales, señalando que, según la Constitución, corresponde a los estados determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes.

El decreto de Trump, promulgado en marzo, forma parte de sus esfuerzos más amplios por introducir cambios en las elecciones estadounidenses.

Trump, que ha difundido afirmaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses (incluida su derrota en 2020), ha presionado al Congreso, controlado por los republicanos, para que apruebe un polémico paquete de restricciones al voto denominado "SAVE America Act".

Trump se ha comprometido a poner fin al uso de las papeletas por correo en todo el país antes de las elecciones de mitad de mandato, y lleva mucho tiempo poniendo en duda la seguridad de los votos, aunque las pruebas de fraude electoral son escasas.

Restringir el voto por correo beneficiaría de manera desproporcionada a los republicanos, dado que los votantes demócratas suelen recurrir a él con mayor frecuencia.