SpaceX y Tesla borran 1.114 billones de dólares en lo que va de julio

Las firmas tecnológicas Tesla y SpaceX, ambas del multimillonario Elon Musk, están teniendo un julio con fuertes pérdidas en valor de capitalización.

SpaceX ha sufrido una fuerte corrección a la abaja, donde ha perdido 755,660 millones de dólares en valor de mercado desde principios de mes, para tener un valor total de 1.495 billones.

Los papeles de la fabricante aeroespacial y servicios de transporte espacial apuntan un descenso de 33.57% y cotizan en 113.50 dólares por acción.

Por su parte, Tesla, productor de vehículos electrónicos, ha perdido aproximadamente 440,000 millones de dólares, para llegar a 1,221 billones.

Ambas firmas suman una pérdida de valor de mercado de 1.114 billones de dólares.

Alphabet, por su parte, pierde cerca de 313,969 millones de dólares, para tener un valor de 3.993 billones.

Estas tres empresas representan casi la totalidad de las pérdidas, que ascienden a aproximadamente 1.6 billones de dólares, entre las 10 compañías del mercado con un valor superior al billón de dólares.

El resto de las de más empresas se mantienen. Seis de los diez ascendieron.

Microsoft suma casi 119,949 millones de dólares, y Meta suma poco más de 77,625 millones de dólares. Si excluimos las dos acciones de Musk, las otras ocho registran un alza neta en el séptimo mes del 2026.

Apple tiene una ganancia de aproximadamente 698,384 millones de dólares, que absorbe las pérdidas de Tesla y Alphabet, y esta racha alcista ha llevado a las acciones a un récord.

Apple se acerca a una capitalización de mercado de 5 billones de dólares y ya ha recuperado el título de la empresa más valiosa del mundo, que ostentaba NVIDIA, cuyas acciones se encuentran 16.5% por debajo del máximo alcanzado el pasado 14 de mayo.

Los tres referenciales de Wall Street cerraron mixtos en la jornada de este lunes. Una caída en los precios del petróleo animó al mercado, pero la presión sobre las acciones de fabricantes de chips afectó al sector tecnológico, que espera reportes.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.51% a 52,210.08 puntos, mientras que el S&P 500 subió un ligero 0.02% a 7,413.18 unidades. El Nasdaq Composite bajó 0.18% a 24,932.08 enteros.

En México, el índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas, avanzó 1.17% a 67,157.91 puntos. El índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.24% a 1,358.39 puntos este lunes. (Cristian Téllez)