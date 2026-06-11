Trump dice que EU atacará Irán "con mucha dureza esta noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su país golpeará a Irán "con mucha dureza esta noche" y pronto tomará el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas de ese país de Oriente Medio.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal y como hemos hecho con Venezuela", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Irán advirtió que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto "prácticamente irrevelante" y decretó el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán contra la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida a pesar de las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Pero desde el domingo la situación escaló, primero con una conflagración entre Irán e Israel y después con ataques entre la república islámica y Estados Unidos que estallaron el martes por la noche y continuaban este jueves.

Es "difícil mantenerse optimista", resumió este jueves el portavoz de la cancillería de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, que llamó a la diplomacia y al diálogo.

Una delegación catarí partió este jueves de Teherán, adonde llegó el miércoles para tratar de avanzar en una vía diplomática que parece ahora mismo en vía muerta. Países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido en las últimas horas un regreso urgente a la mesa de diálogo.