Trump baja las armas y habla de acuerdo

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ayer 11 de junio, su amenaza de lanzar nuevos ataques contra Irán y afirmó que en los próximos días se va a rubricar un acuerdo de paz, aunque Teherán desmintió poco después de haber tomado una decisión al respecto.

Mientras daba comienzo la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol en México, Trump publicó la noticia de un acuerdo, lo que provocó un repunte en los mercados bursátiles y una caída en los precios del petróleo.

“Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche”, escribió Trump en su red Truth Social.

“La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, prometió.

El republicano afirmó que los detalles del acuerdo habían sido aprobados por Estados Unidos y sus aliados en la región, incluido Israel, con quien Washington inició conjuntamente la guerra el 28 de febrero.

“El estrecho se abrirá oficialmente en cuanto firmemos, lo que podría ocurrir pronto, muy pronto, quizás este fin de semana en Europa”, dijo Trump, añadiendo que el vicepresidente JD Vance podría firmar en representación de Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, respondió a los periodistas: “Tengo entendido que la respuesta es sí”.

Pero horas después, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que, “hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”.

La agencia de noticias Tasnim señaló que Trump ha anunciado 38 veces en los dos meses anteriores que el acuerdo de paz entre las partes era inminente.

“Hasta que Irán se pronuncia sobre la posibilidad de un acuerdo, cualquier noticia de Trump al respecto debe considerarse igual que sus declaraciones anteriores”, añadió la agencia.

Línea dura

La declaración del republicano sugirió que la mediación liderada por aliados de Estados Unidos como Pakistán y Catar había dado sus frutos, a pesar de que horas antes dijera que en la noche del jueves iba a golpear a Irán "MUY DURO".

Ante la escalada de amenazas por parte de Washington, el general iraní Ali Abdollahi advirtió ese mismo día que, si Estados Unidos atacaba, “recibirá una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de generar inseguridad en la región, se extenderán y tendrán un alcance mayor”.

Majid, un farmacéutico de 35 años, afirmó que las repercusiones económicas de los combates estaban paralizando la vida cotidiana.

“No soy en absoluto optimista respecto a que se cierre el acuerdo, porque la brecha entre los dos países es demasiado grande”, dijo, achacando la falta de avances a Israel, quien también mantiene un frente contra el grupo islamista Hezbolá en el Líbano, así como a los partidarios de la línea dura en su propio país.

Irán ha renovado sus advertencias sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas que ha sido disputada durante la guerra. El nuevo organismo iraní encargado de supervisar el estrecho afirmó que “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.

El estrecho se abrirá oficialmente en cuanto firmemos, lo que podría ocurrir pronto”.

Donald Trump