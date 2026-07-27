Fed dejaría sin cambio la tasa en julio; persiste riesgo de un aumento

La Reserva Federal (Fed) dejaría la tasa de interés sin cambio en su reunión de esta semana, en el rango de 3.50 a 3.75%, aunque las presiones inflacionarias mantienen abierta la posibilidad de un nuevo incremento, anticiparon analistas de Barclays y Oxford Economics.

En Barclays resaltaron que existe el riesgo de un aumento sorpresivo de 25 puntos base y proyectan que dos o incluso tres integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) podrían disentir de la decisión para favorecer un incremento. Pese a ello, su escenario central contempla que la tasa permanezca en su nivel actual hasta finales del 2027, ante la expectativa de una moderación de la inflación subyacente en los próximos meses.

Oxford Economics, por su parte, anticipa una pausa prolongada y considera que los datos recientes respaldan esa postura. La desaceleración del empleo y la disminución de las presiones inflacionarias subyacentes dan margen al Comité para prolongar la pausa.

Sin embargo, advirtieron que la guerra con Irán representa ahora un mayor riesgo al alza para la inflación, por lo que anticipan que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, conservará un tono restrictivo en su segunda conferencia de prensa en el cargo. Ambos grupos esperan que Warsh refrendará el compromiso de la Fed para llevar la inflación al objetivo puntual de 2 por ciento.

Mercado pone a prueba a la Fed

Los analistas de Barclays explicaron que los mercados están poniendo a prueba la postura de la Fed de prolongar la pausa, lo que incrementa el riesgo de que el Comité responda con un aumento sorpresivo de la tasa.

No obstante, la información disponible desde la reunión anterior ofrece argumentos para esperar. La inflación de junio resultó inferior a lo previsto y Barclays anticipa que la inflación subyacente continuará una trayectoria de moderación durante los próximos meses.

Por ello, esperan que el comunicado del FOMC sea prácticamente idéntico al de junio y conserve el énfasis en alcanzar la estabilidad de precios. La señal más restrictiva podría provenir de la votación, donde anticipan que dos o posiblemente tres integrantes se pronuncien por elevar la tasa en 25 puntos base.

Barclays considera que los riesgos para su escenario están fuertemente inclinados hacia un incremento, particularmente si la inflación permanece elevada.

En Oxford Economics consideran que los datos publicados durante las seis semanas posteriores a la reunión de junio respaldan, por ahora, a los integrantes del Comité que prefieren no modificar la postura monetaria.

Empleo e inflación dan espacio

El reporte de empleo de junio mostró una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y su análisis de diversos indicadores laborales muestra que las condiciones siguen siendo, en su mayoría, más flexibles que en el 2019, cuando el mercado laboral se encontraba prácticamente en equilibrio.

Al mismo tiempo, observaron una disminución de las presiones inflacionarias subyacentes durante junio, favorecida por una moderación de las presiones relacionadas con la Inteligencia Artificial y de la inflación de bienes asociada con los aranceles.

Sus estimaciones muestran que la tasa de inflación promedio ajustada de la Reserva Federal de Dallas habría descendido a 2.2% anual en junio.