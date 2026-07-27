Apple supera a NVIDIA y es de nuevo la más valiosa en Bolsa

Apple, el fabricante de los iPhone, volvió a recuperar el trono como la empresa más valiosa del mundo por valor de capitalización, que había pertenecido a NVIDIA durante los últimos años.

Las acciones de Apple se encuentran en un momento histórico, apoyadas por una sólida estrategia de gasto moderado en Inteligencia Artificial (IA), el crecimiento de sus ingresos por servicios y una fuerte demanda global de hardware.

La firma encabezada por Tim Cook registró un valor de 4.948 billones de dólares en la jornada de este lunes. Sus papeles cerraron con un incremento de 1.17% a un precio de 336.91 dólares cada una, un nivel nunca antes visto.

Desde principios de año, los títulos de la empresa de la manzana acumulan una revalorización de 23.94 por ciento.

Mientras que NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial sufrió un fuerte castigo en Bolsa durante la jornada de ayer, con una caída de 4.99% a 196.51 dólares por unidad.

De esta forma, su capitalización bursátil ha llegado a 4.756 billones de dólares.

La firma dirigida por Jensen Huang, no obstante, todavía se mantiene en terreno positivo con una ganancia anual del 5.37 por ciento.

Con esta evolución, Apple ha superado al resto de las conocidas como las Siete Magníficas (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA y Tesla), ya que los inversionistas perciben cada vez más la moderación de la inversión de la compañía en IA como una fortaleza en lugar de una debilidad.

Mayor resiliencia

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, escribo que los mercados accionarios siguen castigando a las empresas que están realizando fuertes inversiones en el desarrollo de IA.

“Las acciones de NVIDIA perdieron 5% debido a rumores de que la empresa invertirá en OpenAl para el desarrollo de un data center. Esto se suma al anuncio de una colaboración de NVIDA con SK Group”, aseveró.

Recalcó que lo anterior arrastró a todo el sector de semiconductores que perdió 2.16 por ciento. “NVIDA acumula una pérdida de 16% desde el máximo registrado en mayo y dejó de ser la emisora más valiosa en Estados Unidos por detrás de Apple”.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa, comentó recientemente que Apple ha mostrado una mayor resiliencia que el resto del sector tecnológico.

“La empresa logró mantener estable la demanda de sus productos premium, ganar participación de mercado en smartphones y demostrar un importante poder de fijación de precios, lo que le permite compensar el incremento en los costos de componentes”, resaltó.

A pesar del repunte en el precio de la acción de Apple, y de la segunda oportunidad que se le presenta para reposicionarse en la carrera tecnológica, consideró que será difícil que pueda igualar el ritmo de crecimiento de empresas como los fabricantes de chips de memoria.

La atención del mercado comienza a diversificarse más allá de las Siete Magníficas, en nombres como AMD, Micron Technology, Intel y Applied Materials.

La tercera empresa más valiosa es Alphabet, matriz de Google, con 3.994 billones de dólares, seguida por Microsoft, desarrolladora de servicios en la nube e inteligencia artificial con 2.890 billones.

La quinta es Amazon, líder en comercio electrónico, con un valor de 2.489 billones, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, productor de chips, con 2.069 billones y Broadcom, productora de semiconductoras, con 1.823 billones.

La petrolera Saudi Aramco vale 1.711 billones, Meta Platforms vale 1.507 billones, SpaceX 1.495 billones y Tesla 1.221 billones de dólares.