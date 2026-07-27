Viuda de Valentín Lavín, alcalde de Temoac asesinado, fue detenida por presunta extorsión

Autoridades mexicanas detuvieron el lunes a la viuda de un alcalde asesinado la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informaron la fiscalía y medios de prensa.

Valentín Lavín, al alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. Tenía unos 40 años, según la prensa mexicana.

El crimen ocurrió en una zona donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

La fiscalía de Morelos informó este lunes sobre la detención de Marisol "N", a quien la prensa mexicana identifica como viuda del alcalde. También fue detenido Geovany Emmanuel "N", quien dirigía la policía del municipio.

La dependencia añadió que ambos fueron detenidos en medio de una estrategia contra la extorsión, aunque no dio más detalles sobre su arresto ni su presunta responsabilidad en el homicidio de Lavín.

México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, una región rica en la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración de Día de Muertos.