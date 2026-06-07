Irán ataca Israel por su fuego en Beirut

Jerusalén. Irán lanzó el domingo varios misiles contra objetivos israelíes en represalia por un ataque perpetrado en las afueras de Beirut, lo que marca el rompimiento de un frágil alto el fuego al cabo de 100 días de guerra en Oriente Medio.

Israel amenazó con respuesta a esos lanzamientos. Los Guardianes de la Revolución calificaron los misiles como una "advertencia" a Israel por lanzar bombardeos en Líbano, que dejaron dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres.

Irán reitera que cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos dependería de ⁠que también se mantuviera un alto el fuego en el Líbano, país que Israel invadió en marzo en persecución de combatientes de Hezbolá, respaldados por Irán, que lanzaron cohetes y drones a través de la frontera en solidaridad con Teherán.

La acción iraní llevó al presidente estadounidense Donald Trump a llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no respondiera al ataque.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Axios.

“Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro”, señaló Trump.

Israel acusó a Irán de cometer un "grave error" con su ataque, que según el ejército israelí incluyó 11 misiles, todos los cuales habrían sido interceptados, sin dejar víctimas.

El principal negociador de paz de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammed Baqer Qalibaf, afirmó que las bases estadounidenses y los activos israelíes son objetivos legítimos debido a actos hostiles, incluida la "violación de los acuerdos sobre el Líbano".

La posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada hace 100 días y que ha hecho tambalear la economía mundial, se aleja cada vez más.

Presión

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

Según la televisión estatal, el ministro del Interior pakistaní, Mohsen Naqvi, visitó de nuevo Teherán y entregó una "carta especial" dirigida al líder supremo Mojtaba Jamenei, que contiene "un mensaje muy importante", según indicó sin revelar su contenido.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de "engorroso".

Las posturas de Teherán y Washington siguen muy alejadas en cuestiones como el conflicto en Líbano, los activos iraníes congelados en el extranjero, la energía nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

Además, Irán, que participa en el Mundial de fútbol denuncia un "trato discriminatorio" contra su delegación, ya que varios miembros no han obtenido el visado para entrar en territorio estadounidense.