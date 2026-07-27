Los Ortega aplazan ley con la que eliminarán elecciones

San José, Costa Rica. Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que busca excluir de las elecciones generales a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció el lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

La Asamblea Nacional y autoridades electorales, controladas por el gobierno, preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.

La votación del proyecto estaba prevista originalmente para agosto.

“Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días de septiembre”, declaró Murillo a un medio estatal.

La copresidenta y esposa de Daniel Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta ayer al cuerpo diplomático y que el proceso de consulta abarcará varios sectores.

“Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso y amistoso con la comunidad diplomática”, agregó.