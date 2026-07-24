¿Trump impondrá un arancel a la lechuga de México por brote de ciclosporiasis? Esto sabemos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá un arancel a la lechuga proveniente de México tras el brote de ciclosporiasis que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estaría relacionado con lechuga iceberg troceada que supuestamente procedía del centro de México.

En una conferencia con medios de comunicación en la Casa Blanca, Trump indicó en tono de burla: "Creo que lo que vamos a hacer es poner un gran arancel a México por la lechuga".

Este brote incluye ahora casos en nueve estados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental, informó la FDA el viernes.

Los nueve estados han notificado un total de 1,947 personas infectadas por el parásito Cyclospora, tras haber estado expuestas a productos de Taco Bell, según la FDA, que cita datos epidemiológicos recopilados por los CDC.

Se han producido al menos 98 hospitalizaciones y no se han registrado fallecimientos a causa de la infección, según la autoridad reguladora.

El 17 de julio, Taylor Farms retiró del mercado la lechuga iceberg procedente del centro de México. La retirada incluye el producto vendido en tiendas minoristas, servido en restaurantes y distribuido a clientes del sector de la restauración.

La FDA instó a la población ⁠a seguir evitando todos los productos incluidos en la ⁠retirada de Taylor Farms.

La Secretaría de Salud ⁠de México afirmó el jueves que los resultados de sus análisis de muestras de lechuga y agua del proveedor ⁠estadounidense Taylor Farms dieron negativo para la Cyclospora, tras una inspección sanitaria de la planta de la empresa en el centro de México a principios de esta semana.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el viernes que en México "se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no", y prometió dar nueva información más adelante.

Taylor Farms ha cerrado temporalmente la planta de procesamiento del centro de México que las autoridades sanitarias ⁠estadounidenses han relacionado con el brote, según informó el jueves una fuente del sector familiarizada con el asunto.

Con información de Reuters.