Ciclosporiasis: ¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo se contagia este tipo de diarrea?

El reciente brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, que suma más de 3,000 casos distribuidos en al menos 30 estados, ha despertado preocupación sobre la posibilidad de que la enfermedad se extienda a otros países, entre ellos México.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Su manifestación más característica es la diarrea acuosa intensa, conocida popularmente como "diarrea explosiva", aunque también puede provocar dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y distensión abdominal.

¿Qué es la ciclosporiasis?

Se trata de una enfermedad parasitaria que afecta el intestino delgado. Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de ingerir el parásito y, sin tratamiento, pueden prolongarse durante varias semanas o incluso reaparecer de forma intermitente.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones graves, la infección puede representar un riesgo importante para niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros severos y deshidratación.

¿Cómo se contagia?

La transmisión ocurre por la llamada vía fecal-oral, es decir, cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con ooquistes del parásito.

Los brotes registrados en distintos países se han asociado principalmente con frutas y verduras frescas, especialmente: Frambuesas, albahaca, cilantro, lechuga y mezclas para ensalada, perejil, guisantes dulces y tirabeques.

También puede adquirirse al consumir agua sin tratamiento o al ingerir accidentalmente agua contaminada en piscinas, lagos o parques acuáticos.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, la evidencia científica indica que no existe transmisión directa de persona a persona, ya que el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de convertirse en infeccioso.

Síntomas de la ciclosporiasis

Los principales signos de la enfermedad incluyen:

Diarrea acuosa abundante.

Dolor y cólicos abdominales.

Náuseas y vómito.

Distensión abdominal y exceso de gases.

Pérdida del apetito.

Fatiga intensa.

Pérdida de peso.

Fiebre baja en algunos casos.

La principal complicación es la deshidratación, que puede ocasionar alteraciones en los electrolitos y requerir atención médica inmediata.

¿Existe riesgo de un brote en México?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias mexicanas no han emitido una alerta relacionada con el brote que afecta a Estados Unidos y no existe evidencia de una propagación hacia el país.

Sin embargo, especialistas recuerdan que México es considerado una zona donde la Cyclospora cayetanensis puede estar presente debido a sus condiciones climáticas. De hecho, brotes registrados en Estados Unidos durante años anteriores fueron vinculados con productos agrícolas importados, entre ellos cilantro y lechuga procedentes de México.

Actualmente no existe un vínculo confirmado entre el brote de 2026 y productos mexicanos. Algunos médicos también señalan que la enfermedad podría estar subdiagnosticada en México, ya que sus síntomas suelen confundirse con otras infecciones gastrointestinales y requieren pruebas específicas para identificar el parásito.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se realiza mediante análisis de heces especializados para detectar Cyclospora cayetanensis. Debido a que el organismo elimina el parásito de manera intermitente, en algunos pacientes es necesario analizar varias muestras tomadas en diferentes días para confirmar la infección.

El tratamiento recomendado consiste en antibióticos. Además, los especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación y, en algunos casos, utilizar medicamentos antidiarreicos bajo supervisión médica para evitar complicaciones derivadas de la pérdida de líquidos.

¿Cómo prevenir la infección?

Las principales medidas para reducir el riesgo de contagio son:

Lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras.

Cocinar los alimentos cuando sea posible.

Consumir únicamente agua potable o previamente tratada.

Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño.

Evitar nadar si se presentan episodios de diarrea.

Mantener limpias las superficies y utensilios de cocina.

Acudir al médico ante diarrea persistente continúa siendo la mejor estrategia para prevenir complicaciones.

Aunque el brote registrado en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, en México no existe una alerta oficial por el momento. No obstante, expertos coinciden en que reforzar las medidas de higiene alimentaria