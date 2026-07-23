Taylor Farms cierra temporalmente planta en México por casos de ciclosporiasis en lechuga

Taylor ⁠Farms cerró temporalmente su planta de procesamiento del ⁠centro de México, que las autoridades sanitarias estadounidenses han relacionado con un brote de ciclosporiasis que ⁠afecta a varios estados, ⁠informó este jueves una fuente del sector familiarizada con el asunto.

La planta produce bolsas de 5 libras (2.25 kilos) de lechuga iceberg troceada que se venden a Taco Bell, Sysco y otros grandes distribuidores de alimentos, y que Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado el 17 de julio.

Los casos de ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora, han aumentado de forma constante en los últimos meses en todo Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La agencia ha relacionado el brote con la lechuga iceberg troceada que se sirve en los restaurantes de Taco Bell en algunos estados, mientras que la Administración de ⁠Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ⁠ha señalado que ⁠las pruebas de rastreo apuntan a productos de Taylor Farms ⁠procedentes del centro de México.

Sin embargo, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, dijo este martes en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que, hasta el momento, no había pruebas de que la lechuga procedente de México haya causado el brote.

Las autoridades sanitarias estadounidenses siguen investigando un brote en cinco ⁠estados relacionado con la lechuga iceberg.