Cámara de Representantes de EU vota propuesta para recortar poderes de Trump en guerra con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este jueves una iniciativa para limitar la autoridad del presidente Donald Trump para declarar la guerra a Irán sin el permiso del Congreso.

Los legisladores tienen previsto votar una resolución bipartidista liderada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que obligaría a Trump a obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán.

Sin embargo, se prevé que la iniciativa fracase, un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

Aunque la Cámara Baja aprobara este texto, el presidente tendría el derecho de vetarlo. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

La votación se produce menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una amplia campaña militar contra Irán, en la que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Teherán contestó a los ataques contra sus vecinos, desatando un conflicto regional en Oriente Medio.

En estos seis días de guerra, seis militares estadounidenses han fallecido por ataques iraníes, lo que ha enfrentado a legisladores con el presidente por comenzar el conflicto sin la autorización del Congreso.