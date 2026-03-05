GS1 México llevará a cabo la 12° edición de la Fábrica de Negocio 2026

Fábrica de Negocio se ha adaptado para acompañar a PyMES y emprendedores ante la evolución que el nuevo comercio exige, determinado por el comportamiento del consumidor actual que descubre productos en redes sociales, compara precios en marketplaces, consulta reseñas digitales y finaliza su compra tanto en tienda física como en plataformas digitales.

Este comportamiento ha dado origen a un ecosistema omnicanal y phygital, donde cada punto de contacto influye en la decisión final, por lo que la competitividad ya no depende únicamente del producto, sino de la capacidad de integrarse correctamente al ecosistema comercial moderno.

Liderazgo e innovación para entender el futuro del consumo

La edición 2026 contará con 21 conferencias magistrales impartidas por líderes que hoy están redefiniendo industrias completas desde la innovación, el análisis económico y la transformación digital.

Entre los participantes destacan Alberto Lati, periodista deportivo, analista internacional y conferencista; Terry Gutiérrrez, country manager LATAM de Tesla, Maca Riva; co-host del podcast Chisme Corporativo; Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y LinkedIn Top Voice; así como Eduardo Picazo, head of retail de Pinterest, entre otros.

Las conferencias abordarán temas clave como propiedad intelectual, inteligencia comercial, retail media, tendencias de consumo, inteligencia artificial (IA), comercio social, liderazgo y transformación digital.

Comercio social en la Fábrica de Negocio: TikTok Shop

Uno de los elementos más relevantes de esta edición será la presencia de TikTok Shop, considerado uno de los referentes globales del comercio social.

Este modelo de social commerce permite que marcas, vendedores y creadores exhiban y vendan productos sin que los usuarios abandonen su plataforma, integrando la compra directamente en videos in-feed, transmisiones en vivo (live shopping) y pestañas de tienda dentro del perfil.

Sin duda, el comercio social representa una evolución natural del ecommerce: transforma el entretenimiento en descubrimiento y el descubrimiento en conversión inmediata.

Su integración dentro de Fábrica de Negocio refleja cómo el retail está migrando hacia experiencias cada vez más dinámicas, impulsadas por contenido, comunidad y recomendación digital.

Transformación digital del código de barras e información confiable

El modelo impulsado por GS1 México demuestra que hablar el mismo lenguaje comercial, basado en estándares globales, facilita la integración entre fabricantes, distribuidores y retailers.

Contar con un código de Barras GS1 forma parte de la evolución hacia los códigos 2D, que representa hoy mucho más que identificar productos, ya que significa conquistar nuevos puntos de venta físicos, anaqueles digitales y marketplaces, integrar ecosistemas comerciales, impulsar la innovación y empoderar al consumidor con información confiable.

Fábrica de Negocio acompaña a las empresas en ese proceso ayudándolas a profesionalizar su operación comercial, fortalecer su cadena de suministro y expandir su red de contactos estratégicos, pues participar en este evento puede marcar el inicio formal de su expansión comercial y transformación digital.

El enfoque phygital, es un elemento importante también, dado que el consumidor contemporáneo espera coherencia total entre lo que ve online y lo que experimenta offline y busca descubrir productos en redes sociales, validar información online y vivir experiencias memorables.

Networking que genera resultados

En el evento Fábrica de Negocio, el networking deja de ser una actividad social para convertirse en un catalizador de crecimiento empresarial, pues las conversaciones, citas de negocio y reuniones 1:1 se convierten en acuerdos comerciales, alianzas estratégicas y oportunidades reales de expansión.

Aquí, los fabricantes pueden presentar directamente sus productos ante compradores, comprender requisitos comerciales y acelerar procesos que normalmente tomarían meses o incluso años.

Un detonador del crecimiento del ecosistema empresarial mexicano

México atraviesa un momento clave impulsado por tendencias como el nearshoring, la digitalización del consumo y el crecimiento del comercio electrónico. Sin embargo, capitalizar estas oportunidades requiere empresas preparadas para competir bajo estándares globales.

Fábrica de Negocio contribuye a fortalecer el ecosistema empresarial al conectar innovación, comercio y tecnología en un mismo hub de negocios, promoviendo una economía más integrada, competitiva y digitalizada.

“En tiempos donde la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de muchas organizaciones, espacios como Fábrica de Negocio se vuelven estratégicos. Porque crecer no depende únicamente de vender más, sino de conectarse mejor, operar con información confiable y generar experiencias relevantes para el consumidor omnicanal”, agregó Paola Cabrera, directora de marketing y comunicación de GS1 México.

La invitación está abierta para construir el futuro del retail, donde PyMEs y emprendedores será piezas claves para lograrlo.

