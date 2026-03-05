CCE en Puebla pide a las autoridades colaborar para que la inseguridad no frene inversiones

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad pidió a los gobiernos de los tres niveles trabajar en forma conjunta para que la inseguridad no sea un freno de las inversiones como ocurre en otras partes del país.

Así lo dijo Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente local del organismo con 26 cámaras que agrupan a más de 27,000 empresas afiliadas. Enfatizó que necesitan mayor certidumbre los distintos sectores productivos del estado.

“Necesitamos saber que nuestras inversiones están protegidas por la ley, que los contratos se respetan y que podemos transitar por las carreteras de nuestro estado sin temor", expuso.

Desde el CCE se planteó el diseño e implementación de políticas públicas que blinden a la entidad de cualquier amenaza que quiera afectar el desarrollo económico.

El dirigente del organismo refirió que al asumir funciones tiene seis ejes basados en seguridad, competitividad, mejora regulatoria y construcción de la unidad.

Puebla, idóneo para invertir

Consideró que las autoridades tienen el reto de lograr hacer ver a Puebla como un lugar idóneo de inversión, que sea fácil, rápido y transparente, porque una empresa requiere darle celeridad a sus planes.

Cisneros Madrid consideró que el desarrollo económico no puede separarse del fortalecimiento del tejido social si se quiere una Puebla más segura y con mayores oportunidades.

Dijo que en los dos años de su gestión siempre apostarán por el diálogo y la alianza con las autoridades, a partir de que se garantice una aplicación pareja de la ley.

“En el CCE El habrá una voz firme, crítica y responsable cuando sea necesario, que contribuya a construir soluciones y generar oportunidades para los diferentes sectores de la sociedad”, comentó.

Sostuvo que la iniciativa privada será propositiva para contribuir a un crecimiento económico del estado a fin de recuperar su posición estratégica en la zona centro del país.