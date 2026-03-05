Trump dice que no le preocupa el alza de los precios de la gasolina en EU por la guerra en Irán

El presidente Donald Trump dijo el jueves que no estaba preocupado por el ⁠aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos provocado por el conflicto con Irán, y dijo a Reuters en una entrevista exclusiva que la operación militar estadounidense era su prioridad.

"No ⁠me preocupa", dijo cuando se ⁠le preguntó sobre el aumento de precios en las gasolineras. "Bajarán muy rápido cuando esto pase, y si suben, subirán, pero esto es mucho más importante que los precios de la gasolina suban un poco".

Trump ha esbozado un cronograma de cuatro a cinco semanas para la campaña militar contra Teherán, pero expertos políticos y militares lo han cuestionado, señalando que el Gobierno estadounidense aún no ha articulado su objetivo final y el conflicto se extiende.

En la entrevista, Trump dijo que no buscaba aprovechar la Reserva Estratégica de Petróleo y que confiaba en que el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está cerca de Irán, permanecerá abierto porque la armada de Irán está en el "fondo del mar".

Los precios mundiales del petróleo han subido un 16% desde que comenzó la guerra el sábado, porque la propagación del conflicto bloqueó los suministros de Oriente Medio.

El costo promedio de la gasolina en Estados Unidos ha subido 27 centavos desde la semana pasada, a 3.25 dólares por galón, según AAA, una organización de viajes estadounidense que monitoriza los precios del combustible. El promedio nacional actual es 15 centavos más alto que hace un año.

Trump dijo que los costos "no han aumentado mucho".

Este es un ⁠cambio de tono para el presidente, quien promocionó la caída ⁠de los precios de la gasolina ⁠en su discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado y en un mitin ⁠en Texas centrado en la energía que encabezó unas horas antes de que Estados Unidos lanzara sus ataques aéreos.

Los líderes republicanos del Congreso, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también han minimizado la preocupación por el aumento de los precios de la gasolina, pese a que el partido planea centrar su estrategia electoral legislativa en los éxitos económicos.

Los analistas políticos dicen que un aumento en los precios de la gasolina podría perjudicar a los republicanos en ⁠las elecciones de noviembre si los votantes, ya enojados por el alto costo de vida, los castigan en las urnas.