MG Motor logra su mejor arranque de ventas en México durante el primer bimestre de 2026

MG Motor México destacó que en el primer bimestre del 2026 logró el mejor arranque de año en su historia en el mercado nacional con 31.6% de crecimiento interanual al sumar 9,352 vehículos durante enero y febrero, con lo cual consolida su liderazgo.

Tras celebrar su quinto aniversario en el país, “MG Motor México inicia 2026 marcando un nuevo hito en su trayectoria”.

La marca china británica ha registrado el arranque de año más sólido desde su llegada al mercado local, con un acumulado de 9,352 vehículos entregados durante el primer bimestre.

Esta cifra destaca con el crecimiento del 31.6% frente al mismo periodo de 2025, un resultado que pone de manifiesto la acogida de la propuesta de valor de la marca en el país.

Durante enero del presente año, MG metió el acelerador en el mercado mexicano que la llevó a reposicionarse dentro del Top Ten de ventas de autos ligeros en México, después de que en 2025 enfrentó disminución en la comercialización de sus unidades.

En el primer mes del 2026, MG se colocó en el sitio 8 de las 10 automotrices con mayor volumen de comercialización y posicionó a su modelo MG5, como uno de los sedanes con la mayor preferencia por los mexicanos, en el cuarto lugar dentro del Top Ten de los modelos más vendidos en México.

“Con 3,154 unidades vendidas en febrero y un acumulado de 9,352 vehículos entregados en el primer bimestre del año, MG registra el mejor inicio de año en su historia en el mercado nacional con un 31.6% de crecimiento interanual”, resaltó.

El éxito de MG en México se proyecta con fuerza hacia la región de Latinoamérica. Mientras en el mercado nacional la marca mantiene un ritmo constante con 3,154 unidades entregadas en febrero, en Centroamérica y el Caribe la marca reportó un crecimiento acumulado en ventas de 154% contra igual mes del 2025, demostrando la escalabilidad de su modelo de negocio en la región posicionando a MG en el Top 3 de marcas más vendidas en el Caribe.

Bajo el respaldo de SAIC Motor, el grupo automotriz más grande de China, la marca ha logrado equilibrar la innovación tecnológica con la realidad del mercado local.

Durante este primer bimestre, MG5, ZS y MG3 se consolidaron como el Top 3 de ventas de la marca. Estos modelos no solo dominan el volumen de ventas, modelos como ZS y la HS, disponibles tanto en versiones de combustión como electrificadas (HEV y PHEV), también han alcanzado hitos importantes este año: MG ZS HEV logró su mejor mes de ventas históricas en enero, mientras que MG HS reportó un pico de ventas récord en febrero, impulsado por el reciente lanzamiento de su nueva versión híbrida enchufable (PHEV) y su oferta integral en seguridad y potencia.