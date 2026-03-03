Trump afirma que EU proporcionará seguros a todo el comercio marítimo en el Golfo

El ⁠presidente Donald Trump dijo el martes que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados ⁠Unidos que proporcione seguros y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, incluidos los petroleros, que transitan por la región del Golfo.

En comentarios en una publicación en Truth Social, el republicano añadió ⁠que la Marina de Estados Unidos podría comenzar ⁠a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario.

El anuncio supone una de las medidas más agresivas de su Gobierno hasta la fecha para contener el aumento de los precios de la energía y calmar los mercados petroleros en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha aumentado los riesgos para el transporte marítimo a través de las principales vías navegables.

Trump ha convertido la reducción de los costos del combustible para los estadounidenses en un elemento central de su mensaje económico, y esta medida pone de manifiesto su disposición a utilizar herramientas financieras y militares para evitar interrupciones en el suministro mundial de crudo.

"Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", afirmó Trump, quien añadió que se avecinan más medidas.

Trump dijo a periodistas el martes que los estadounidenses podrían tener que soportar precios más altos del petróleo durante un breve periodo, "pero tan pronto como esto termine, esos precios van a bajar, creo, incluso por debajo de los niveles anteriores".

Si los precios más altos de la energía persisten, podrían socavar los esfuerzos del Partido Republicano de Trump para mantener el poder en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Los envíos de petróleo se han visto bloqueados en gran medida a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima entre Irán y Omán por la que se transporta alrededor de ⁠una quinta parte del crudo mundial, con varios tanqueros dañados ⁠por ataques y otros varados.

Las compañías navieras y ⁠las aseguradoras han comenzado a reevaluar su exposición a la región. Las primas por riesgo de guerra se han disparado ⁠y algunos proveedores han reducido o retirado la cobertura, según fuentes del sector.

El aumento de los costos de los seguros ha encarecido el transporte para los petroleros dispuestos a arriesgarse a atravesar la zona, lo que ha llevado a algunos operadores a retrasar sus viajes o a buscar rutas alternativas.

El apoyo de Estados Unidos al seguro de petroleros no es algo sin precedentes.

Durante el conflicto entre Irán e Irak en la década de 1980, Washington cambió el pabellón de los petroleros y proporcionó escolta naval cuando las aseguradoras privadas retiraron la ⁠cobertura.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos emitió pólizas de seguro para mantener el transporte marítimo en marcha en medio del aumento de las primas por riesgo de guerra.