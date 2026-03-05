Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura 3:00 min

El Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta: el mes más picante del año se vive con Vodka Absolut Tabasco

Una experiencia que celebra el sabor intenso en todo México

main image

Branded Content

El picante tiene su propia temporada y se disfruta con todos los sentidos en el Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta, uno de los festivales más esperados de Grupo Anderson’s.

Del 1 al 31 de marzo, todas las sucursales de La Vicenta y Porfirio’s en Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Guadalajara y Ciudad de México se llenan de energía, música y mixología de temporada con una propuesta creada a base de Vodka Absolut Tabasco, el aliado perfecto para llevar el picante a otro nivel.

Aquí, cada sorbo es una experiencia: refrescante, especiada y absolutamente memorable.

image

Branded Content

Mixología picante con Vodka Absolut Tabasco que tienes que probar

Diablito: tropical, vibrante y con el toque spicy perfecto

Un cóctel que seduce desde su llegada a la mesa. La frescura frutal y el carácter del Vodka Absolut Tabasco se fusionan con la energía de Red Bull Tropical, creando una mezcla chispeante, exótica y peligrosamente refrescante, coronada con un triángulo de piña y el inconfundible escarchado que despierta el antojo desde el primer instante.

Bloody Nice: ahumado, intenso y absolutamente irresistible 

Profundo en sabor y con una personalidad única, este drink conquista con su jugo de tomate rostizado, que aporta notas ahumadas y envolventes, equilibrado a la perfección con Vodka Absolut Tabasco. El toque picosito se eleva con cada sorbo mientras el mini elote rostizado que lo acompaña roba miradas y se convierte en el complemento perfecto para una experiencia que se disfruta sin prisas.

Bloody Chela: refrescante, atrevido y hecho para brindar

La mezcla ideal entre el carácter del Vodka Absolut Tabasco y la frescura de la cerveza, con ese equilibrio especiado que lo vuelve adictivo. Su presentación con aceitunas y rama de apio invita a tomarlo en mano y dejar que la noche fluya entre risas, brindis y mesas llenas..

image

Branded Content

El plan perfecto para los amantes del picante y la mixología en México

El Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta es el pretexto ideal para salir de la rutina y reunirse con amigos, organizar el after office o celebrar cualquier ocasión con drinks de temporada que solo estarán disponibles durante marzo.

Sabores intensos, ingredientes que sorprenden y el sello inconfundible de la casa hacen de esta experiencia un imperdible dentro de la agenda gastronómica del mes.

Reserva y pruébalos todos

Si eres fan del picante, la mixología creativa y los ambientes vibrantes, este festival es para ti. Haz tu reservación y vive el lado más spicy de marzo con Vodka Absolut Tabasco en Porfirio’s y La Vicenta. Sigue las redes sociales de Grupo Anderson’s para enterarte de los mejores especiales. 

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete