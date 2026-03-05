El Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta: el mes más picante del año se vive con Vodka Absolut Tabasco

El picante tiene su propia temporada y se disfruta con todos los sentidos en el Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta, uno de los festivales más esperados de Grupo Anderson’s.

Del 1 al 31 de marzo, todas las sucursales de La Vicenta y Porfirio’s en Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Guadalajara y Ciudad de México se llenan de energía, música y mixología de temporada con una propuesta creada a base de Vodka Absolut Tabasco, el aliado perfecto para llevar el picante a otro nivel.

Aquí, cada sorbo es una experiencia: refrescante, especiada y absolutamente memorable.

Mixología picante con Vodka Absolut Tabasco que tienes que probar

Diablito: tropical, vibrante y con el toque spicy perfecto

Un cóctel que seduce desde su llegada a la mesa. La frescura frutal y el carácter del Vodka Absolut Tabasco se fusionan con la energía de Red Bull Tropical, creando una mezcla chispeante, exótica y peligrosamente refrescante, coronada con un triángulo de piña y el inconfundible escarchado que despierta el antojo desde el primer instante.

Bloody Nice: ahumado, intenso y absolutamente irresistible

Profundo en sabor y con una personalidad única, este drink conquista con su jugo de tomate rostizado, que aporta notas ahumadas y envolventes, equilibrado a la perfección con Vodka Absolut Tabasco. El toque picosito se eleva con cada sorbo mientras el mini elote rostizado que lo acompaña roba miradas y se convierte en el complemento perfecto para una experiencia que se disfruta sin prisas.

Bloody Chela: refrescante, atrevido y hecho para brindar

La mezcla ideal entre el carácter del Vodka Absolut Tabasco y la frescura de la cerveza, con ese equilibrio especiado que lo vuelve adictivo. Su presentación con aceitunas y rama de apio invita a tomarlo en mano y dejar que la noche fluya entre risas, brindis y mesas llenas..

El plan perfecto para los amantes del picante y la mixología en México

El Festival del Chile en Porfirio’s y La Vicenta es el pretexto ideal para salir de la rutina y reunirse con amigos, organizar el after office o celebrar cualquier ocasión con drinks de temporada que solo estarán disponibles durante marzo.

Sabores intensos, ingredientes que sorprenden y el sello inconfundible de la casa hacen de esta experiencia un imperdible dentro de la agenda gastronómica del mes.

Reserva y pruébalos todos

Si eres fan del picante, la mixología creativa y los ambientes vibrantes, este festival es para ti. Haz tu reservación y vive el lado más spicy de marzo con Vodka Absolut Tabasco en Porfirio’s y La Vicenta. Sigue las redes sociales de Grupo Anderson’s para enterarte de los mejores especiales.