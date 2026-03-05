Perú suspende exportación de gas natural ante su "peor crisis energética en 20 años": ministro

La exportación de gas natural se ha ⁠paralizado en Perú en medio de una crisis energética tras la reciente rotura de un ducto que bomba el ⁠combustible desde el mayor yacimiento ⁠del país, dijo el jueves el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

La rotura del ducto operado por la firma Transportadora de Gas del Perú (TGP) se produjo el domingo en el distrito de Megantoni, en la región del Cusco, a unos kilómetros de la reserva Camisea donde la empresa Pluspetrol extrae gas natural.

"Es la crisis (energética) más grave de las últimas dos décadas", dijo Alfaro en una presentación en el Congreso para exponer las razones del incidente que ha provocado una racionamiento del gas natural en todo el país andino.

Tras la rotura del ducto el Ministerio de Energía y Minas declaró "en emergencia" el transporte de gas natural por la red nacional de ductos durante 14 días, mientras se repara el ducto, periodo en el que se priorizará el abastecimiento de gas ⁠el consumo residencial, comercio y servicios ⁠esenciales.

El gas natural es ⁠la mayor fuente para generar energía eléctrica en el país y además ⁠permite abastecer el 70% de gas licuado de petróleo (GLP) al mercado local.

La exportación de gas natural peruano se realiza desde la planta Melchorita ubicada en la costa central del país, del consorcio Perú LNG, operado por la firma Hunt Oil.

El último embarque de gas natural desde Melchorita hacia el exterior se ⁠produjo el 24 de febrero, con destino a Corea del Sur, según datos de la promotora estatal de sector Perupetro.