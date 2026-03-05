Querétaro va por el desarrollo de cadenas productivas

Querétaro, Qro. Frente al objetivo de que las empresas locales fortalezcan sus capacidades y se perfilen como proveedores, se pondrá en marcha el Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas; será operado a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Surge como una mezcla de dos subprogramas -para el Desarrollo de Tecnología e Innovación y para el Desarrollo de Proveedores- que serán reemplazados por el nuevo programa.

La nueva estrategia comenzará a operar este año y se enfocará en el desarrollo de proveedores, para fortalecer la adopción de nuevas tecnologías e integrarlos a las cadenas productivas de alto valor, explicó el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Construimos un nuevo programa para beneficio de la industria que se llama Prodecap; ¿Qué es lo que buscamos con este programa? Pues fortalecer la cadena productiva, no sólo al manufacturero, no solo a la empresa, usuario final del programa, sino tratar de desarrollar toda la cadena productiva. (…) Va especialmente a los proveedores locales, a las cadenas productivas locales, que se puedan ir integrando, en primer lugar, desarrollar tecnología y, en segundo, desarrollarlos como proveedores a través de sus propias empresas”, expuso.

Por medio del programa se busca facilitar herramientas para que las unidades se actualicen y mejoren sus procesos productivos.

El programa será operado con recursos estatales y su presupuesto dependerá de la demanda que generen los proyectos; ejemplificó que algunos proyectos podrían requerir una bolsa de 100,000 e incluso 1 millón de pesos.

Las empresas accederán a apoyos para diversas estrategias, ya sea certificarse, adquirir maquinaria, adoptar tecnología, entre otras necesidades.

“Es complicado definir cuántas empresas (serán impactadas) porque es una cadena, entonces si yo desarrollo un Tier 2 pues seguramente podré desarrollar un Tier 3, (…) Es una cadena muy virtuosa. (…) La solicitud de apoyos puede ser desde una certificación relativamente económica hasta una máquina que representa una inversión mayor para insertarse en esa cadena”, explicó.

Entre los retos que enfrentan las empresas para poder insertarse en las cadenas de valor, el secretario estatal mencionó las necesidades en materia de capacitación, certificaciones o equipamiento.

“El gran reto es que muchas empresas cuentan con el conocimiento, con el personal, con experiencia, pero a lo mejor les falta la capacitación, una certificación, un equipamiento específico, (…) les falta también conocer quién puede ser su cliente. Y lo que hemos estado impulsando es que, a través de la de la propia secretaría o de las propias empresas, estamos desarrollando proveedores que la empresa requiere, es decir, hay programas empresariales que tienen identificados proveedores, pero que no tiene la capacidad de dar ese salto hacia integrarse en sus cadenas”, explicó.

El objetivo es fortalecer las cadenas productivas del estado, sobre todo ante las oportunidades que sigue representando la relocalización, lo que -dijo- demanda proveedores fuertes que puedan participar en las cadenas de las grandes empresas que están arribando.