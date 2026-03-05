Naviera Royal Caribbean se suma a labores contra el sargazo

Cancún, QRoo.- Luego de las protestas de la población local, la naviera Royal Caribbean anunció que se suma a las labores de combate al sargazo mediante una programa multianual para Mahahual.

La empresa informa que ha creado un grupo de trabajo impulsado por la comunidad para ayudar a identificar las estrategias de mitigación más eficaces y sostenibles.

Los trabajos consisten el despliegue de nuevos equipos, reforzamiento de las barreras y trabajo coordinado con los socios locales y autoridades locales para mantener las playas limpias, explica Ari Adler, director de Royal Caribbean en México.

Añadió que en esta iniciativa también participan la Marina de México, y el Gobierno de Quintana Roo frente al desafío del sargazo.

De hecho, se precisó que las barreras marinas se colocarán en coordinación con la Marina de México, mediante el uso de equipo especializado para recolectar sargazo que está flotando, lo cual se complementará con jornadas de limpieza en las playas de la zona, además de que explorarán técnicas alternativas alternativos de utilización del alga recolectada.

El programa de manejo del sargazo contará en última instancia con una solución a largo plazo que automatizará el proceso de recolección, con un sistema de última generación, de bajo ruido y bajo impacto, capaz de recoger las algas del agua evitando la recolección de arena y otros residuos. Esto facilitará el compostaje del sargazo y otros usos de economía circular.

El objetivo es que haya beneficios a corto, mediano y largo plazo, mediante el poder de la colaboración para crear soluciones sostenibles y duraderas, añadió Ari Adler.

Previo a este anuncio, Royal Caribbean también se comprometió a llevar a cabo un plan de rehabilitación de vialidades clave en el fraccionamiento Nuevo Mahahual, a la par que convocó a una reunión este jueves 5 de marzo, abierta a todos los miembros de la comunidad interesados en conocer las actualizaciones alrededor de su proyecto Perfect Day.

Esto luego de que residente del referido fraccionamiento realizaron intensas protestas que culminaron con el bloqueo del muelle de cruceros Costa Maya, el pasado 12 de febrero.

Para las obras de reparación de vialidades, se precisó que iniciará en los próximos días y deberán culminar en un mes. Según informó la compañía, el proyecto será operado por empresas especializadas que poseen los permisos vigentes, buscando garantizar estándares de calidad que minimicen futuras afectaciones.

La intervención surge como una respuesta directa a la exigencia de los habitantes, quienes condicionan la expansión de proyectos turísticos de la empresa a la mejora inmediata de la infraestructura urbana donde residen.

Durante el encuentro, Ari Adler subrayó la intención de la firma de actuar como un “vecino” activo de la comunidad, más allá de sus intereses comerciales. “Nuestro compromiso sigue basado en escuchar, participar y crear soluciones a largo plazo juntos”, afirmó el directivo.