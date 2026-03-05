Israel afirma que muerte de Jamenei estuvo dentro de las leyes de la guerra

Israel declaró el jueves que la muerte del ayatolá Ali Jamenei se enmarcó dentro del derecho internacional que rige los conflictos armados, al describirlo como el comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes y un objetivo legítimo.

La guerra en Oriente Medio que comenzó el sábado fue desencadenada por ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluido uno que mató al líder supremo iraní.

Israel ha afirmado que los ataques eran esenciales para salvaguardar su propia seguridad nacional, en parte porque Irán estaba reconstituyendo su programa nuclear en una nueva instalación subterránea.

El portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, dijo el jueves que el ataque que mató a Jamenei "cumplió con el derecho internacional".

"Según el derecho internacional de los conflictos armados, los comandantes militares que dirigen fuerzas armadas durante una guerra pueden constituir objetivos militares legítimos", declaró Shoshani en X.

"Como líder supremo de Irán, Alí Jamenei ejercía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes", añadió, describiendo al ayatolá como "el máximo responsable de las decisiones sobre las operaciones militares de Irán".