Participa secretario de Educación en Foro Nacional sobre el Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental

Ciudad de México.– Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, participó en el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de Educación en la entidad informó que, durante el foro donde participaron académicos, especialistas de organismos internacionales y autoridades educativas del país, se reflexionó sobre la responsabilidad histórica y el reto que se tiene de conseguir que la educación responda con la profundidad y efectividad necesarias a estos desafíos actuales.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, resaltó que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene la certeza de que la educación es el corazón de la transformación y que, por lo tanto, es imposible ignorar este debate, ya que es prioritario consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), construyendo comunidades de aprendizaje donde las y los estudiantes del país potencien sus voces y el humanismo.

“Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías”, enfatizó.

Durante el foro expuso que la Agenda Digital Educativa debe ser impulsada por la NEM, que se promuevan los saberes digitales, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y se cierren las brechas de desigualdad, para que a través de la tecnología se amplíen horizontes, se democratice el acceso al conocimiento y se fortalezca la participación pública digital.

Compartió que en casi 80 naciones se implementan ya acciones con reglas para el uso de las tecnologías en los planteles educativos, por lo que se insistió en que los dispositivos forman parte de la vida de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y es necesario regularlos para evitar que interfieran en su bienestar, desarrollo y aprendizaje.

Por su parte, Paola Cicero Arenas, oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, agradeció al Gobierno de la República debatir sobre tecnología y educación. Además, advirtió sobre los riesgos cognitivos y socioemocionales por el uso excesivo, las afectaciones a la memoria y a la atención, y propuso una política integral basada en evidencia, ética por diseño y responsabilidad compartida.

También se tuvo la participación de Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro más importante sobre el tema “La generación ansiosa”; Alia Imtoual, consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México; y de la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo, entre otras figuras, quienes coincidieron en los daños a la salud emocional por el uso excesivo de la tecnología en las y los alumnos y su necesaria regulación y aprovechamiento como las grandes herramientas de conocimiento que pueden ser.

Como parte del foro se realizaron las mesas de trabajo “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”; “Uso reflexivo y responsable de las tecnologías digitales en favor del bienestar socioemocional de infancias y adolescencias”; “Mirada crítica sobre el uso de las tecnologías digitales en las adolescencias y juventudes”; y “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas”, encabezadas por funcionarios educativos a nivel federal.

Valdez García coincidió con los temas abordados y refrendó el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, de que, una vez que se cuente con una regulación sobre el tema, implementar las acciones que garanticen que se tenga una niñez y una juventud sanas e impulsar su desarrollo educativo en beneficio de la sociedad.