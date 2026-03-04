Lectura 1:00 min
Fracasa en el Senado de EU propuesta para límitar los poderes de Trump en la guerra con Irán
A medida que continuaba la votación, el recuento en la cámara de 100 miembros fue de 52 a 47 en contra de avanzar con la resolución sobre los poderes bélicos.
La mayoría del Senado de Estados Unidos respaldó la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán, votando a favor de bloquear una resolución bipartidista destinada a detener la guerra aérea y exigir que cualquier hostilidad contra la república islámica sea autorizada por el Congreso.
La resolución bipartidista, presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán.
El Senado de Estados Unidos se compone de 53 republicanos y 47 demócratas.