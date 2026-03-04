Fracasa en el Senado de EU propuesta para límitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

La mayoría del ⁠Senado de Estados Unidos respaldó la ⁠campaña militar del ⁠presidente Donald Trump contra Irán, votando a favor de bloquear una resolución bipartidista destinada a detener la guerra aérea y exigir que cualquier hostilidad contra la república islámica sea autorizada por el Congreso.

A medida que continuaba la votación, el recuento en la cámara de ⁠100 miembros ⁠fue de ⁠52 a 47 en ⁠contra de avanzar con la resolución sobre los poderes bélicos.

La resolución bipartidista, presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán.

El Senado de Estados Unidos se compone de 53 republicanos y 47 demócratas.