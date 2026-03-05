Los políticos en el Gabinete

Durante los dos años -1964-1966-, que Sealtiel Alatriste, escritor, diplomático y promotor de la cultura fue Director General del IMSS, promovió no sólo la expansión de la capacidad hospitalaria de la institución, también le dio influencia en la vida cultural de la Nación.

Para no herir susceptibilidades, este ejemplo del pasado es la prueba de que es puesto político ser miembro del Gabinete; pero antes se les respaldaba con colaboradores talentosos y eficaces que aterrizaban en la realidad las ideas del titular.

Hoy, la “revolución de las conciencias”, mantiene la absurda premisa de que los colaboradores de los titulares de cada dependencia del Gabinete deben tener un 10 por ciento de eficacia y un 90 por ciento de lealtad, lo cual, dicho coloquialmente, explica porque estamos como estamos.

Pinta Palacio la raya a la corrupción

Se ha fijado Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, la tarea de recomponer la imagen la imagen de la dependencia, “para con cada una de las fiscalías profesionalmente coordinadas combatir sin tregua a la corrupción”.

Se trata, dice la FGR, de reconstruir la confianza pública borrando con eficacia la imagen de que es instrumento para proteger aliados, con lo cual parece pintar una raya a propios extraños y advertirles que habrá tolerancia cero a la corrupción.

Así, con ese programa, afirmó, “enfrentará este Gobierno el reto de profundizar las indagatorias sobre el escabroso tema del huachicol fiscal y, recomponer la imagen de la Fiscalía General de la República al despolitizar la procuración de justicia”.

EU renovará el T-MEC

Para quienes se desvelan por las versiones de los discursos de campaña electoral de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, que afirman que está considerando abandonar el T-MEC, debieran ser tranquilizadoras las declaraciones de Jameson Greer, representante comercial de la Casa Blanca.

Por segunda ocasión, el funcionario se refirió al T-MEC y expresó su inquietud por las desventajas de las empresas energéticas norteamericanas como resultado del trato favorable que da el Gobierno a Pemex y CFE.

Aunque los malquerientes, insistan en que se trata de una presión adicional de la Casa Blanca, el hecho es que el representante comercial de Estados Unidos, anunció que el 16 de marzo se inician las pláticas para renegociar el T-MEC y, obviamente discutirán las reglas de origen.

NOTAS EN REMOLINO

Sólo los expertos podrán explicar lo que significa que el Banco de México informe que no hay precedente histórico para el número de personas que se han atrasado en el pago de sus tarjetas de crédito … Los partidos que creen que estarán el poder por lo siglos de los siglos tendrían que ver al PRI. El otrora poderoso y omnipotente partido que, al recordar su fundación, sólo pudo decir: Ayer maravilla fui, y ya ni la sombra soy” … ¿Quién saldrá al paso de las versiones de que la ley de la jornada laboral de 40 horas semanales rebajó el pago a quienes trabajen el día de descanso obligatorio … Fue el filósofo chileno Humberto Maturana dejó esta valiosa reflexión: “Todos tenemos el derecho a equivocarnos en nuestras opiniones, pero nadie tiene el derecho a equivocarse alterando los hechos” …