México refuerza coordinación con embajadas en Medio Oriente; suman 321 connacionales evacuados

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo nuevamente una reunión virtual con embajadores de México en países de Medio Oriente para revisar la situación de las y los mexicanos que residen o se encuentran en tránsito en la región, en medio de la escalada del conflicto.

Durante el encuentro con titulares y encargados de las representaciones diplomáticas, entre ellos los embajadores en Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania y Líbano, así como representantes en Palestina, Arabia Saudita y Egipto, el titular de la diplomacia mexicana pidió mantener y reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto al personal diplomático como a los connacionales que permanecen en esos países.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, De la Fuente también instruyó a los representantes mexicanos a fortalecer la coordinación con autoridades locales para facilitar eventuales evacuaciones por vía aérea, marítima o terrestre, en los lugares donde las condiciones de seguridad lo permitan.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el personal de las embajadas ante la situación que se vive en la región.

Suman 321 evacuados

Hasta el sexto día de enfrentamientos, no se reportan personas mexicanas afectadas en su integridad física. Según la Cancillería, al menos 321 connacionales han sido evacuados por rutas terrestres seguras desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

No obstante, el número podría aumentar en las próximas horas, ya que hay más personas programadas para salir con apoyo de las embajadas mexicanas. Algunos países de la región han comenzado además a reabrir total o parcialmente su espacio aéreo.

Las autoridades pidieron a los mexicanos que permanecen en la zona seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades locales y mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas.