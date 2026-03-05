Trump revela su ambición por "participar" en la elección de próximo líder de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a su antecesor Nicolás Maduro.

Trump dijo a Axios que Estados Unidos probablemente volvería a la guerra en un plazo de cinco años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán.

"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", declaró Trump, según ese medio.

No está claro de qué manera Trump podría desempeñar un papel en la selección de un nuevo líder supremo de la república islámica, una decisión que toma una asamblea de altos clérigos musulmanes chiitas en su mayoría firmemente opuestos a Estados Unidos. Trump fue criado como presbiteriano.

Pero sus comentarios implican una disposición a trabajar con alguien desde dentro de la república islámica en lugar de buscar derrocar al gobierno, que ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos desde que la revolución islámica de 1979 derrocó al sah prooccidental.

El hijo del difunto sah, Reza Pahlavi, ha propuesto regresar como figura de transición antes de que Irán redacte una nueva constitución como democracia laica.

Pahlavi dijo más temprano el jueves que cualquier nuevo líder supremo dentro de la república islámica sería ilegítimo.

Alí Jamenei, que gobernó Irán desde 1989 con políticas de línea dura que incluían represión interna y confrontación con los países vecinos, murió el sábado en un ataque israelí, en el inicio de la guerra desatada por ese país y Estados Unidos contra Teherán.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, es considerado uno de los aspirantes a suceder a su padre, que fue solo el segundo líder supremo después del líder revolucionario ayatolá Ruhollah Jomeini.