Cámara de Representantes de EU rechaza propuesta para limitar poderes de Trump en guerra con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una iniciativa bipartidista para limitar la autoridad del presidente Donald Trump para declarar la guerra contra Irán sin buscar la aprobación del Congreso.

Los legisladores votaron en contra de una resolución del republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que habría exigido a Trump obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán.

La medida fracasó por 219 votos en contra y 212 a favor, un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

El resultado subrayó la reticencia del Congreso, en especial entre los republicanos, a enfrentarse a la Casa Blanca en los primeros días del conflicto.

Incluso si la medida se hubiera aprobado en ambas cámaras, se esperaba que Trump la vetara. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aceptada, un umbral casi imposible de alcanzar con la composición actual.

La votación tuvo lugar menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero una amplia campaña militar contra Irán, en la que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Teherán respondió con ataques contra sus vecinos, desatando un conflicto regional en Oriente Medio.

Seis militares estadounidenses murieron en un ataque contra una base en Kuwait, lo que intensificó la presión sobre el Congreso para pronunciarse sobre una guerra que no ha autorizado explícitamente.

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia.