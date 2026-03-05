Guerras en 2026: Los conflictos armados que marcan el mapa global

El escenario internacional en 2026 está marcado por una creciente ola de conflictos armados que involucran a potencias globales, enfrentamientos regionales y crisis de seguridad interna en varios países. El panorama evidencia un aumento de la inestabilidad geopolítica y de los riesgos para la población civil.

En este contexto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reiterado su preocupación por la proliferación de armamento, incluidas las armas nucleares y las nuevas tecnologías militares, así como por el impacto humanitario de los conflictos.

Escalada militar en Oriente Medio

Uno de los focos más recientes de tensión se ubica en Irán, donde una escalada militar iniciada a principios de 2026 derivó en ataques entre fuerzas vinculadas a Estados Unidos, Israel e Irán.

Reportes recientes indican bombardeos contra instalaciones militares y nucleares iraníes, así como ataques con misiles y drones dirigidos a territorio israelí y a bases estadounidenses en países del Golfo. El conflicto ha provocado miles de víctimas y ha generado repercusiones en los mercados energéticos internacionales.

Invasión Rusa en Ucrania entra en su quinto año

La invasión iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 continúa siendo uno de los conflictos más intensos del planeta.

Aunque las líneas del frente permanecen relativamente estancadas, los combates siguen activos con ataques aéreos, artillería y drones. Ucrania mantiene la defensa de sus posiciones mientras se registran intercambios esporádicos de prisioneros y ofensivas puntuales en distintos sectores del frente.

Crisis regional entre Israel, Palestina y Líbano

El conflicto entre Israel y los territorios palestinos, que se intensificó en 2023, continúa generando una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

Además, la tensión se ha ampliado al frente norte con ataques del grupo Hezbolá desde Líbano, lo que ha derivado en bombardeos israelíes contra posiciones en Beirut y el sur del país.

Guerra civil en Sudán



La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, es un conflicto entre el ejército nacional (SAF), liderado por Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), dirigido por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).

Se disputa el control del gobierno y recursos estratégicos, provocando una crisis humanitaria masiva, violencia extrema y desplazamiento poblacional, particularmente severa en Darfur.

Los últimos datos (a enero de 2026) de la ONU indican que 9.3 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en todo el país y más de 4.3 millones han huido a través de las fronteras, lo que ejerce una presión inmensa sobre los países vecinos. Se estima que más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda en todo el país.

Crisis de seguridad en México

En México, aunque no existe un conflicto armado internacional declarado, persiste una crisis de violencia vinculada al crimen organizado.

Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, así como disputas territoriales entre cárteles, han provocado episodios de alta violencia en estados como Jalisco, Michoacán y Colima. A ello se suma la problemática de desapariciones y violencia contra mujeres y colectivos de búsqueda.

El gobierno mexicano ha instado a las autoridades estadounidenses a reforzar los operativos para controlar el paso de armas, ya que al menos desde la última década, el flujo de armamento procedente del mercado estadounidense hacia territorio mexicano se ha mantenido constante e incluso al alza.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, México y Estados Unidos formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad, cuyo eje es la iniciativa “Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas”, diseñada para frenar el flujo de armamento hacia territorio mexicano.

El acuerdo implica la creación de un sistema de trazabilidad balística que permitirá dar seguimiento a las armas utilizadas en hechos delictivos, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las policías estatales y fiscalías.

Preocupación global por la proliferación de armas

Frente a este escenario, la comunidad internacional mantiene la preocupación por la acumulación de armamento y por el desarrollo de nuevas tecnologías militares, como sistemas autónomos y armas de gran capacidad destructiva.

En ese marco, la ONU impulsa iniciativas para promover el desarme y evitar la proliferación de armas, una agenda que también se recuerda en el Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación, una fecha que busca generar mayor conciencia pública sobre los riesgos que representan los conflictos armados y la carrera armamentista.